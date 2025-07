Wczoraj spłonęła główna scena Tomorrowland 2025. Co dalej z imprezą?

fot. kadr z wideo

W środę, 16 lipca 2025 roku, na terenie festiwalu Tomorrowland w Boom w Belgii, doszło do poważnego pożaru, który całkowicie zniszczył główną scenę. Ogień wybuchł około godziny 18:00 czasu lokalnego, tuż przed rozpoczęciem weekenu festiwalowego. Na szczęście, podczas zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. W akcji gaśniczej brało udział około 1000 pracowników, a pobliskie domy zostały ewakuowane z powodu dymu i ryzyka rozprzestrzenienia się ognia.

Jak podkreślił rzecznik festiwalu:

„Główna scena została poważnie uszkodzona przez pożar, ale bezpieczeństwo uczestników było i jest naszym najwyższym priorytetem.”

DreamVille otwarte zgodnie z planem

Organizatorzy festiwalu potwierdzili, że DreamVille, oficjalny kemping Tomorrowland, zostanie otwarty w czwartek, 17 lipca, zgodnie z wcześniejszym harmonogramem. Wszystkie osoby korzystające z DreamVille będą mogły bez problemu zameldować się i korzystać z przygotowanych atrakcji.

Global Journey w Brukseli i Antwerpii bez zmian

Wszystkie działania związane z programem Global Journey w Brukseli i Antwerpii odbędą się zgodnie z planem. Nie przewidujemy żadnych zakłóceń ani opóźnień.

Prace nad rozwiązaniami na weekend festiwalowy

„Główna scena została zniszczona, ale najważniejsze, że wszyscy są bezpieczni” — przekazała Debby Wilmsen, rzeczniczka festiwalu. Mimo zniszczeń organizatorzy zapowiedzieli, że festiwal odbędzie się bez zmian. „Krąży wiele fałszywych informacji, ale na camping Dreamville przyjedzie 38 tys. osób, na które czekamy z otwartymi ramionami”.

Straty poniesione przez festiwal

W wyniku pożaru straty materialne są gigantyczne. Organizatorzy szacują, że zniszczeniu uległa niemal cała konstrukcja głównej sceny, co oznacza ogromne wyzwanie logistyczne i finansowe. Jak zaznaczył dyrektor festiwalu:

„Mimo tych poważnych szkód, nasz zespół jest zdeterminowany, aby festiwal odbył się zgodnie z planem. To ogromne wyzwanie, ale wspólnie damy radę.”

Prokuratura wszczyna śledztwo

Po incydencie prokuratura w Antwerpii wszczęła formalne śledztwo w sprawie potencjalnego zaprószenia ognia.

„W pierwszej kolejności cieszymy się, że nikt nie ucierpiał. Wsparcie kierujemy do służb ratunkowych, organizatorów i wszystkich zaangażowanych partnerów” — przekazało biuro prokuratora.

W najbliższym czasie zostanie powołany niezależny biegły, który ma ustalić dokładne przyczyny pożaru. Wstępne doniesienia sugerują, że źródłem ognia mogła być awaria jednej z instalacji pirotechnicznych wykorzystywanych podczas pokazów świetlnych.

Tomorrowland 2025 – największy festiwal EDM na świecie

Tomorrowland to jeden z największych i najbardziej prestiżowych festiwali muzyki elektronicznej na świecie, który co roku odbywa się w miejscowości Boom w Belgii. Jego początki sięgają 2005 roku, a dziś jest to wydarzenie, które gromadzi około 400 tysięcy uczestników z całego globu, w tym wielu fanów z Polski, Holandii, Niemiec i Francji.