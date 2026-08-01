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Cardi B odpowiada fanom, którzy krytykują ją za palenie papierosów. „Nie oceniajcie mnie”

"Jestem dorosłą kobietą i mam swoje problemy"

2026.08.01

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Cardi B Am I drama 2025

Cardi B po raz kolejny znalazła się w centrum zainteresowania mediów. Tym razem raperka postanowiła odpowiedzieć fanom, którzy krytykują ją za palenie papierosów. Raperka podczas transmisji na żywo w mediach społecznościowych nie kryła irytacji i zarzuciła części internautów hipokryzję.

Cardi B nie zamierza przepraszać za swoje nawyki

Cardi B należy do grona najpopularniejszych raperek na świecie. Każdy jej ruch jest obserwowany przez miliony fanów, a życie prywatne oraz zawodowe artystki regularnie trafia na nagłówki portali plotkarskich.

W ostatnim czasie uwagę internautów zwróciło nagranie, na którym Cardi B pali papierosa podczas transmisji na żywo. Część fanów szybko zaczęła ją krytykować, jednak gwiazda hip-hopu postanowiła odpowiedzieć na komentarze.

Raperka stwierdziła, że ludzie nie powinni jej oceniać, ponieważ każdy ma własne sposoby radzenia sobie ze stresem.

„Jestem dorosłą kobietą i mam swoje problemy”

Cardi B podczas live’a przyznała, że jest świadoma opinii na temat palenia papierosów, ale nie zamierza pozwalać innym na ocenianie jej wyborów.

Artystka zwróciła uwagę, że wiele osób korzysta z różnych używek, a mimo to krytykuje innych. Podkreśliła również, że jest dorosłą kobietą, matką czwórki dzieci i osobą, która mierzy się z codziennym stresem oraz obowiązkami.

Według Cardi B fani często zapominają, że osoby publiczne również potrzebują chwili odpoczynku i prywatności.

Cardi B odpowiada także na komentarze dotyczące jej wyglądu

Palenie papierosów to niejedyny temat, w którym Cardi B musiała ostatnio reagować na komentarze fanów. Raperka odniosła się również do sugestii dotyczących zmniejszenia pośladków po zabiegu BBL.

Gwiazda jasno zaznaczyła, że dobrze czuje się w swoim ciele i nie planuje zmian tylko dlatego, że oczekują tego inni.

„Jestem komfortowo we własnej skórze” – miała przekazać Cardi B, odpowiadając osobom komentującym jej wygląd.

Nowa muzyka Cardi B i kolejne medialne emocje

Artystka w ostatnim czasie promuje również nowy materiał muzyczny, w tym utwór „AH HA”. Fragment piosenki wzbudził zainteresowanie fanów, którzy próbowali interpretować znaczenie jej tekstów.

Nie zabrakło także spekulacji dotyczących życia uczuciowego Cardi B. Media od miesięcy komentują jej relacje z Offset oraz pojawiające się plotki dotyczące nowych znajomości.

Cardi B udowadnia jednak, że nadal zamierza sama decydować o tym, jak wygląda jej życie. Raperka przyzwyczaiła fanów do bezpośredniego stylu i szczerych wypowiedzi, dlatego można spodziewać się, że jeszcze nie raz odniesie się do internetowych komentarzy.

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