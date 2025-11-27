Warner Music nawiązuje współpracę z Suno – firmą AI, którą pozwał w zeszłym roku

Warner Music Group ogłosił nowe partnerstwo z amerykańską firmą AI Suno, z którą jeszcze w 2024 roku toczył spór prawny. W ramach współpracy Suno przejmuje także platformę koncertową Songkick od Warner Music, a jednocześnie wprowadzane są nowe, licencjonowane modele muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję.

Spór Warner Music z Suno

W zeszłym roku Warner, wraz z innymi gigantami muzyki – Sony Music Entertainment i Universal Music Group, złożył pozwy przeciwko Suno i innemu startupowi AI, Udio, zarzucając naruszenia praw autorskich na „niemal niewyobrażalną skalę”.

Suno, działające od 2023 roku w Massachusetts, twierdziło, że w ciągu roku ponad 10 milionów osób korzystało z platformy do tworzenia muzyki wspieranej AI. Firma działa w modelu subskrypcyjnym i pozyskała od inwestorów 125 mln dolarów amerykańskich.

Nowe licencjonowane modele AI

Zgodnie z raportem Pitchfork, Warner podpisał nową umowę licencyjną z Suno, która jednocześnie kończy spór prawny z zeszłego roku. W ramach porozumienia Suno przejmuje od Warner platformę Songkick i wprowadza licencjonowane modele muzyki AI, które umożliwiają użytkownikom pobieranie utworów stworzonych z pomocą sztucznej inteligencji w legalny sposób.

Warner i Suno zapewniają, że artyści i twórcy, którzy zdecydują się na współpracę, będą otrzymywać uczciwe wynagrodzenie i zachowają pełną kontrolę nad swoją twórczością, wizerunkiem i prawami autorskimi. Suno zapowiada wycofanie dotychczasowych, liberalnych modeli na rzecz nowych, licencjonowanych rozwiązań.

AI w muzyce – kontrowersje i perspektywy

Partnerstwo Warner Music z Suno pojawia się w czasie, gdy w branży muzycznej trwają intensywne dyskusje na temat wpływu AI. Wcześniej wszystkie trzy wytwórnie podpisały umowy licencyjne z platformą Klay, stając się pierwszymi gigantami branży wykorzystującymi jedną markę AI.

Startup Suno podkreśla, że jego celem nie jest zastępowanie ludzi, lecz wspieranie twórców muzyki i rozwijanie kreatywności. Jak wynika z najnowszych badań, 97% słuchaczy nie potrafi odróżnić muzyki stworzonej przez AI od utworów nagranych przez człowieka.

Jednocześnie branża stoi przed wyzwaniem – według raportów osoby pracujące w muzyce mogą stracić nawet jedną czwartą swoich dochodów na rzecz sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych czterech lat. W odpowiedzi platformy streamingowe, takie jak Spotify, usuwają miliony „spamowych utworów AI” i walczą z podszywaniem się pod zmarłych artystów.