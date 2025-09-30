Szukaj
„W oczach widzę mrok, przy nim nie czuję się sama” – Viki Gabor i Malik Montana łączą we wspólnym singlu

Malik jest producentem wykonawczym albumu Viki.

2025.09.30

fot. kadr z wideo

Jest już nowy teledysk Viki Gabor i Malika Montany. Ich wspólny singiel „Peligroso” to odważne i spotkanie dwóch muzycznych światów. „Peligroso” to trzecia zapowiedź czwartego albumu studyjnego Viki Gabor – „Spektrum uczuć”, którego premiera zaplanowana jest na 14 listopada. Płyta, którą promują także utwory „Wszystko co mam” i „b.@.M.b.A”, to projekt wyjątkowy – szczery, dojrzały i pełen emocji, które Viki zamknęła w 12 dopracowanych w każdym detalu utworach. To płyta, na której Viki jest w 100% sobą – bez kompromisów i półśrodków.

Malik Montana producentem wykonawczym albumu Viki

Album „Spektrum uczuć” powstał chwilę przed osiemnastymi urodzinami artystki i pokazuje nową, dojrzalszą odsłonę Viki Gabor. Teksty pełne są emocji, opowiadają historie o relacjach, miłości, radości i tęsknocie. Nad całością czuwa Malik Montana jako producent wykonawczy. Na płycie pojawią się także inni wyjątkowi artyści, których nazwiska Viki zdradzi już wkrótce.

