Viki Gabor polewa się wodą na koncercie. Niektórzy uważają, że w jej wieku to nie przystoi

Pogoda chwilowo nie rozpieszcza. Początek czerwca nie należy do najgorętszych w historii. Kiedy jednak jest się na scenie, śpiewa i tańczy, może się zgrzać i potrzebować ochłody. Na TikToku pojawiło się nagranie z jednego z ostatnich koncertów Viki Gabor. W trakcie występu 17-latka przy dźwiękach refrenu „Water” Tyli polewa się wodą z butelki, nie przerywając tańca. Element show dobrze pasuje do tekstu „Make me sweat, make me hotter / Make me lose my breath, make me water”, ale zdaniem niektórych nie jest to rzecz, która powinna dziać się na koncercie artystki w wieku Viki.

Viki Gabor jak Tyla?

„Lubiłam, jak robiła rzeczy adekwatne do wieku”, „Przecież to jeszcze dziecko”, „Co to miało na celu?” – pytają użytkownicy TikToka. Część wskazuje, że „przecież ona ma dopiero 16 lat”, ale to nieprawda – w lipcu skończy 18. Krytycznych komentarzy jest jednak więcej i dotyczą występu jako całości. „Jak zwykle robi wszystko oprócz śpiewania”, „Nie dość, że to nie jej piosenka i nie śpiewa, to jaki to ma cel na jej koncercie?” – czytamy w komentarzach pod poniższym nagraniem.