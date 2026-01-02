Viki Gabor o swoim ślubie: „Nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć”

Niespodziewany ślub i medialny szum
Pod koniec 2025 roku Viki Gabor zaskoczyła fanów i media, ogłaszając zawarcie małżeństwa z Giovanim. Wydarzenie wywołało falę komentarzy i spekulacji dotyczących związku młodej artystki oraz jej przyszłości. Choć dziadek pana młodego, Bogdan Trojanek, ujawniał kilka szczegółów i udzielał wywiadów, sama Viki podkreśla, że nie zamierza publicznie omawiać prywatnych spraw.
„Nie muszę nikomu się tłumaczyć”
W rozmowie z Eska.pl piosenkarka wyraziła swoje stanowisko wobec medialnego zainteresowania:
– No, nie wiecie nic (o kulturze romskiej), ale ja nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć. Życzę wam szczęścia w życiu – mówi Viki, kładąc nacisk na to, że nie będzie odpowiadać na nienawistne komentarze ani wyjaśniać swoich decyzji życiowych.
Prywatność a muzyka
Viki Gabor zaznaczyła również, że nie czuje się komfortowo podczas wywiadów i woli, aby jej życie prywatne poznawano poprzez muzykę. Jej płyta „Spektrum uczuć” zawiera liczne odniesienia do osobistych doświadczeń, w tym do ukochanego i ślubu.
– Jestem osobą, która bardziej lubi pisać muzykę i śpiewać niż udzielać wywiadów. Każdy to widzi, każdy o tym wie, nie będę tego ukrywać. Dużo ludzi może się o mnie dowiedzieć ciekawych rzeczy poprzez moją muzykę – dodaje wokalistka.