Viki Gabor o swoim ślubie: „Nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć”

Niespodziewany ślub i medialny szum

Pod koniec 2025 roku Viki Gabor zaskoczyła fanów i media, ogłaszając zawarcie małżeństwa z Giovanim. Wydarzenie wywołało falę komentarzy i spekulacji dotyczących związku młodej artystki oraz jej przyszłości. Choć dziadek pana młodego, Bogdan Trojanek, ujawniał kilka szczegółów i udzielał wywiadów, sama Viki podkreśla, że nie zamierza publicznie omawiać prywatnych spraw.

„Nie muszę nikomu się tłumaczyć”

W rozmowie z Eska.pl piosenkarka wyraziła swoje stanowisko wobec medialnego zainteresowania:

– No, nie wiecie nic (o kulturze romskiej), ale ja nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć. Życzę wam szczęścia w życiu – mówi Viki, kładąc nacisk na to, że nie będzie odpowiadać na nienawistne komentarze ani wyjaśniać swoich decyzji życiowych.

Prywatność a muzyka

Viki Gabor zaznaczyła również, że nie czuje się komfortowo podczas wywiadów i woli, aby jej życie prywatne poznawano poprzez muzykę. Jej płyta „Spektrum uczuć” zawiera liczne odniesienia do osobistych doświadczeń, w tym do ukochanego i ślubu.