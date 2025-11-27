CGM

Viki Gabor o narkotykach i show-biznesie: „Śpiewam o innych, nie o sobie”

"Ludzie czasami uzależniają się i marnują sobie życie"

2025.11.27

opublikował:

Viki Gabor o narkotykach i show-biznesie: „Śpiewam o innych, nie o sobie”

fot. kadr z klipu

Viki Gabor odpowiada na pytania o narkotyki

W najnowszym wywiadzie 18-letnia Viki Gabor została zapytana o swój utwór „Życie, używki, kariera” z albumu „Spektrum uczuć”. Wini pytał artystkę, czy ma doświadczenie ze środkami odurzającymi, cytując fragment piosenki o „szybkim życiu tanimi liniami”.

Viki stanowczo odpowiedziała:

– Nie biorę narkotyków. Śpiewam o innych ludziach, nie o sobie.

Artystka podkreśliła, że jej utwór opowiada o obserwacjach i doświadczeniach innych osób, a nie jej własnym życiu.

Wokalistka krytykuje show-biznes

Podczas rozmowy Viki Gabor podzieliła się również refleksją na temat branży muzycznej i show-biznesu. Wokalistka zaznaczyła, że chociaż praca w mediach ma swoje plusy, często ukrywa trudną i smutną rzeczywistość.

– Ta branża jest częściowo super, ale też zła. Ludzie czasami uzależniają się i marnują sobie życie. Warto mówić o tym głośno – mówiła Viki.

Artystka zaznaczyła, że praca nad utworem „Życie, używki, kariera” wywołała smutek zarówno u niej, jak i u jej ekipy muzycznej, co podkreślało autentyczność przekazu.

Tagi


Popularne newsy

Ruszyła zbiórka na córeczkę Pono. Rodzina chce zebrać pół miliona złotych. Jak pomóc?
NEWS

Ruszyła zbiórka na córeczkę Pono. Rodzina chce zebrać pół miliona złotych. Jak pomóc?

Pierwsze oficjalne oświadczenie po śmierci PONO. Rodzina zapowiada kontynuację jego dziedzictwa i wsparcie dla córki
NEWS

Pierwsze oficjalne oświadczenie po śmierci PONO. Rodzina zapowiada kontynuację jego dziedzictwa i wsparcie dla córki

22-letnia piosenkarka zamordowana w Los Angeles. W sprawę zamieszany jest gang
NEWS

22-letnia piosenkarka zamordowana w Los Angeles. W sprawę zamieszany jest gang

Quebonafide znowu zaskakuje. Raper został dyrektorem sportowym w klubie piłkarskim
NEWS

Quebonafide znowu zaskakuje. Raper został dyrektorem sportowym w klubie piłkarskim

Dredziasty planuje operację zmiany koloru skóry – kontrowersyjna zapowiedź rapera
NEWS

Dredziasty planuje operację zmiany koloru skóry – kontrowersyjna zapowiedź rapera

Premiera dokumentu 50 Centa o Diddym lada dzień na Netflixie
NEWS

Premiera dokumentu 50 Centa o Diddym lada dzień na Netflixie

De La Soul wyjaśniają, skąd naprawdę wziął się konflikt z Tupakiem
NEWS

De La Soul wyjaśniają, skąd naprawdę wziął się konflikt z Tupakiem

Polecane

CGM
HELA debiutuje singlem „Pani domu”, czyli Helena Englert wkracza na scenę muzyczną

HELA debiutuje singlem „Pani domu”, czyli Helena Englert w ...

25-latka wyda album dla Universal Music

2 godziny temu

NEWS
Julia Wieniawa wpuszcza fanów za kulisy swojego najbardziej odważnego teledysku

Julia Wieniawa wpuszcza fanów za kulisy swojego najbardziej odważnego ...

Kulisy pracy artystki

4 godziny temu

CGM
Aleberto trafił na TikToka prezydenta Nawrockiego

Aleberto trafił na TikToka prezydenta Nawrockiego

Alberto skanduje nazwisko Karola Nawrockiego na koncercie w Belgii

4 godziny temu

CGM
Gwiazda „Stranger Things” komentuje plotki o tym, że byłą nękana przez byłego chłopaka Lily Allen

Gwiazda „Stranger Things” komentuje plotki o tym, że byłą ...

Millie Bobby Brown zabiera głos i ucina spekulacje

4 godziny temu

CGM
Donatan o prezencie dla Cleo: „Podarowałem jej mieszkanie, a ona zrobiła tam graciarnię”

Donatan o prezencie dla Cleo: „Podarowałem jej mieszkanie, a ona ...

Donatan w „DD TVN” zdradza, czym zajmuje się dziś. Cleo ujawnia kulisy ich relacji

4 godziny temu

CGM
Kosior prezentuje nowy singiel „CITY BOYS” z nadchodzącego albumu „ARROGANT RADIO”

Kosior prezentuje nowy singiel „CITY BOYS” z nadchodzącego albumu „ARR ...

Kolorowy kontrast do szarości

8 godzin temu