Viki Gabor o narkotykach i show-biznesie: „Śpiewam o innych, nie o sobie”

fot. kadr z klipu

Viki Gabor odpowiada na pytania o narkotyki

W najnowszym wywiadzie 18-letnia Viki Gabor została zapytana o swój utwór „Życie, używki, kariera” z albumu „Spektrum uczuć”. Wini pytał artystkę, czy ma doświadczenie ze środkami odurzającymi, cytując fragment piosenki o „szybkim życiu tanimi liniami”.

Viki stanowczo odpowiedziała:

– Nie biorę narkotyków. Śpiewam o innych ludziach, nie o sobie.

Artystka podkreśliła, że jej utwór opowiada o obserwacjach i doświadczeniach innych osób, a nie jej własnym życiu.

Wokalistka krytykuje show-biznes

Podczas rozmowy Viki Gabor podzieliła się również refleksją na temat branży muzycznej i show-biznesu. Wokalistka zaznaczyła, że chociaż praca w mediach ma swoje plusy, często ukrywa trudną i smutną rzeczywistość.

– Ta branża jest częściowo super, ale też zła. Ludzie czasami uzależniają się i marnują sobie życie. Warto mówić o tym głośno – mówiła Viki.

Artystka zaznaczyła, że praca nad utworem „Życie, używki, kariera” wywołała smutek zarówno u niej, jak i u jej ekipy muzycznej, co podkreślało autentyczność przekazu.