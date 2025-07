Viki Gabor o Maliku Montanie: „Bardzo lubię takich ludzi”

fot. mat. pras.

W ubiegłym tygodniu w internecie pojawił się nowy singiel Viki Gabor „Wszystko co mam”. Pierwsza solowa piosenka wokalistki w tym roku jest jednocześnie pierwszym zwiastunem nowej płyty. Goszcząc u Agnieszki Woźniak-Starak w programie „Onet Rano” wokalistka zadeklarowała, że chciałaby, by materiał ukazał się jesienią tego roku. Póki co Viki pracuje nad krążkiem w studiu GM2L, pod czujnym okiem Malika Montany i współpracujących z nim producentów. Zapytana przez dziennikarkę Onetu, jak nawiązała współpracę z Malikiem, wokalistka odparła:

– Wyszło bardzo spontanicznie. Miałam nagrywać u niego w studiu, kiedy go nie było. Nagrałam, ale coś tam nie wyszło i Malik się odezwał. Pomyślałam: „OK, czyli coś się dzieje”. Wpadliśmy na pomysł, że trzeba zrobić jakiś projekt razem i udało się.

Viki nie ukrywa, że imponuje jej to, w jaki sposób Malik podchodzi do nagrywania muzyki.

– Jest bardzo zaangażowany w swoje rzeczy. Bardzo lubię takich ludzi, którzy skupiają się na swojej robocie. Myślę, że to świadczy o tym, jak taka osoba kocha wykonywać swoją pracę. Praca z Malikiem wygląda super. (…) On słucha tych piosenek, daje feedback, angażuje się. To fajne, że mogę pracować z kimś, kto ma większe doświadczenie. Przez Malika poznałam mnóstwo fajnych ludzi, z którymi do tej pory utrzymuję kontakt – przyznała wokalistka.

Pozostaje czekać na owoce współpracy Malika Montany i Viki Gabor.