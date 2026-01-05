Vecna ze „Stranger Things” zagrał na Przystanku Woodstock i wygrał Złotego Bączka!

Jamie Campbell Bower, aktor, muzyk i artysta o wielu twarzach, w finałowym – piątym – sezonie serialu „Stranger Things” przeszedł do historii popkultury jako przerażający Vecna. Jego kreacja była jedną z najmocniej komentowanych w całej serii Netfliksa. Mało kto jednak pamięta, że na długo przed światową sławą aktor dwukrotnie wystąpił na Przystanku Woodstock (obecnie Pol’and’Rock Festival), gdzie zdobył nawet prestiżową nagrodę publiczności – Złotego Bączka.

Vecna – najbardziej przerażający antagonista „Stranger Things”

„Stranger Things” to jeden z największych serialowych fenomenów XXI wieku. Produkcja braci Dufferów nie tylko wypromowała młodych aktorów, ale też przywróciła popularność kultowym utworom muzycznym. W piątym sezonie szczególną uwagę widzów przyciągnęła postać Vecny – mrocznego antagonisty, granego właśnie przez Jamiego Campbella Bowera.

Jego hipnotyzująca, fizyczna i emocjonalnie intensywna rola została doceniona zarówno przez fanów, jak i krytyków. Co ciekawe, aktor niemal w całości opierał się na charakteryzacji praktycznej, a nie efektach CGI, co dodatkowo spotęgowało realizm i grozę postaci.

Muzyczna dusza obsady „Stranger Things”

Obsada serialu Netfliksa w dużej mierze związana jest ze sceną muzyczną. Joe Keery (Steve Harrington) rozwija solową karierę jako Djo, Maya Hawke ma na koncie kilka albumów inspirowanych folk rockiem, a Finn Wolfhard zaczynał jako wokalista zespołu rockowego, zanim wydał solowy debiut.

Na tym tle Jamie Campbell Bower wcale nie jest wyjątkiem – jego muzyczna przeszłość jest równie intensywna jak aktorska.

Counterfeit – punkrockowy rozdział w życiu Jamiego Campbella Bowera

Zanim świat poznał go jako Vecnę, Bower był wokalistą i gitarzystą brytyjskiego zespołu Counterfeit, poruszającego się w klimatach punk rocka i alternatywy. Grupa szybko zdobyła oddane grono fanów, także poza Wielką Brytanią.

W 2017 roku Counterfeit wystąpili na Przystanku Woodstock na Małej Scenie w Kostrzynie nad Odrą. Koncert spotkał się z tak entuzjastycznym przyjęciem, że rok później zespół wrócił – tym razem na Dużą Scenę, już jako laureat Złotego Bączka, nagrody przyznawanej przez festiwalową publiczność.

Złoty Bączek i wyjątkowa relacja z polską publicznością

Złoty Bączek to jedno z najważniejszych wyróżnień festiwalu, bo przyznawane bezpośrednio przez uczestników wydarzenia. Fakt, że zagraniczny zespół z aktorem znanym wówczas głównie z ról filmowych zdobył tę nagrodę, świadczy o autentycznej więzi z publicznością i sile koncertowej Counterfeit.

Do dziś występy zespołu na Woodstocku wspominane są jako jedne z najbardziej energetycznych i emocjonalnych w historii festiwalu.

Foto: Michon Pol’and’Rock Festival

Koniec zespołu, nowy rozdział kariery

Counterfeit pozostawili po sobie debiutancki album „Together We Are Stronger” oraz kilka singli, które zyskały uznanie fanów alternatywnego grania. W 2020 roku Jamie Campbell Bower ogłosił zakończenie działalności zespołu, tłumacząc decyzję potrzebą osobistego rozwoju i zmiany życiowych priorytetów.

Muzyka – jak sam podkreślał – była dla niego formą terapii, sposobem na odreagowanie i zrozumienie samego siebie.