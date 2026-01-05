CGM

Vecna ze „Stranger Things” zagrał na Przystanku Woodstock i wygrał Złotego Bączka!

Punkrockowy rozdział w życiu Jamiego Campbella Bowera

2026.01.05

opublikował:

Vecna ze „Stranger Things” zagrał na Przystanku Woodstock i wygrał Złotego Bączka!

Jamie Campbell Bower, aktor, muzyk i artysta o wielu twarzach, w finałowym – piątym – sezonie serialu „Stranger Things” przeszedł do historii popkultury jako przerażający Vecna. Jego kreacja była jedną z najmocniej komentowanych w całej serii Netfliksa. Mało kto jednak pamięta, że na długo przed światową sławą aktor dwukrotnie wystąpił na Przystanku Woodstock (obecnie Pol’and’Rock Festival), gdzie zdobył nawet prestiżową nagrodę publiczności – Złotego Bączka.

Vecna – najbardziej przerażający antagonista „Stranger Things”

„Stranger Things” to jeden z największych serialowych fenomenów XXI wieku. Produkcja braci Dufferów nie tylko wypromowała młodych aktorów, ale też przywróciła popularność kultowym utworom muzycznym. W piątym sezonie szczególną uwagę widzów przyciągnęła postać Vecny – mrocznego antagonisty, granego właśnie przez Jamiego Campbella Bowera.

Jego hipnotyzująca, fizyczna i emocjonalnie intensywna rola została doceniona zarówno przez fanów, jak i krytyków. Co ciekawe, aktor niemal w całości opierał się na charakteryzacji praktycznej, a nie efektach CGI, co dodatkowo spotęgowało realizm i grozę postaci.

Muzyczna dusza obsady „Stranger Things”

Obsada serialu Netfliksa w dużej mierze związana jest ze sceną muzyczną. Joe Keery (Steve Harrington) rozwija solową karierę jako Djo, Maya Hawke ma na koncie kilka albumów inspirowanych folk rockiem, a Finn Wolfhard zaczynał jako wokalista zespołu rockowego, zanim wydał solowy debiut.

Na tym tle Jamie Campbell Bower wcale nie jest wyjątkiem – jego muzyczna przeszłość jest równie intensywna jak aktorska.

Counterfeit – punkrockowy rozdział w życiu Jamiego Campbella Bowera

Zanim świat poznał go jako Vecnę, Bower był wokalistą i gitarzystą brytyjskiego zespołu Counterfeit, poruszającego się w klimatach punk rocka i alternatywy. Grupa szybko zdobyła oddane grono fanów, także poza Wielką Brytanią.

W 2017 roku Counterfeit wystąpili na Przystanku Woodstock na Małej Scenie w Kostrzynie nad Odrą. Koncert spotkał się z tak entuzjastycznym przyjęciem, że rok później zespół wrócił – tym razem na Dużą Scenę, już jako laureat Złotego Bączka, nagrody przyznawanej przez festiwalową publiczność.

Złoty Bączek i wyjątkowa relacja z polską publicznością

Złoty Bączek to jedno z najważniejszych wyróżnień festiwalu, bo przyznawane bezpośrednio przez uczestników wydarzenia. Fakt, że zagraniczny zespół z aktorem znanym wówczas głównie z ról filmowych zdobył tę nagrodę, świadczy o autentycznej więzi z publicznością i sile koncertowej Counterfeit.

Do dziś występy zespołu na Woodstocku wspominane są jako jedne z najbardziej energetycznych i emocjonalnych w historii festiwalu.

Foto: Michon Pol’and’Rock Festival

Koniec zespołu, nowy rozdział kariery

Counterfeit pozostawili po sobie debiutancki album „Together We Are Stronger” oraz kilka singli, które zyskały uznanie fanów alternatywnego grania. W 2020 roku Jamie Campbell Bower ogłosił zakończenie działalności zespołu, tłumacząc decyzję potrzebą osobistego rozwoju i zmiany życiowych priorytetów.

Muzyka – jak sam podkreślał – była dla niego formą terapii, sposobem na odreagowanie i zrozumienie samego siebie.

Tagi


Popularne newsy

Michał Wiśniewski przeprasza za Sylwestra. „Jestem jaki jestem – niedoskonały”
NEWS

Michał Wiśniewski przeprasza za Sylwestra. „Jestem jaki jestem – niedoskonały”

Doda ostro komentuje sylwestrowy występ Smolastego z inną wokalistką niż ona
NEWS

Doda ostro komentuje sylwestrowy występ Smolastego z inną wokalistką niż ona

Mandaryna wskazała najmniej sympatyczną osobę z show-biznesu. To ikona polskiej piosenki
NEWS

Mandaryna wskazała najmniej sympatyczną osobę z show-biznesu. To ikona polskiej piosenki

Doda: „Nie pierdol*ie mi farmazonów o Stingu”
NEWS

Doda: „Nie pierdol*ie mi farmazonów o Stingu”

Córka Kim Kardashian i Kanye Westa wyprodukowała utwór dla syna Lil Wayne’a
NEWS

Córka Kim Kardashian i Kanye Westa wyprodukowała utwór dla syna Lil Wayne’a

Doda jest wściekła na Smolastego. Jej management próbował zablokować jego sylwestrowy występ
NEWS

Doda jest wściekła na Smolastego. Jej management próbował zablokować jego sylwestrowy występ

Diddy miał haki na polityków? „Te taśmy dawały ogromną władzę polityczną i możliwość pociągania za sznurki”
NEWS

Diddy miał haki na polityków? „Te taśmy dawały ogromną władzę polityczną i możliwość pociągania za sznurki”

Polecane

CGM
Mata powołany do polskiej reprezentacji na międzynarodowym turnieju piłkarskim.

Mata powołany do polskiej reprezentacji na międzynarodowym turnieju pi ...

Zaskakujące powołanie

4 godziny temu

CGM
Doda jest wściekła na Smolastego. Jej management próbował zablokować jego sylwestrowy występ

Doda jest wściekła na Smolastego. Jej management próbował zablokować j ...

Management gwiazdy reagował jeszcze przed Sylwestrem

5 godzin temu

1 na 1
1 NA 1: Artur Rawicz vs Kaeyra: „Karierę zaczęłam w wieku 14 lat, dlatego teraz jestem gotowa na wszystko”

1 NA 1: Artur Rawicz vs Kaeyra: „Karierę zaczęłam w wieku 14 lat ...

Gościem podcastu 1 NA 1 jest Kaeyra

12 godzin temu

CGM
North West prowokuje nowym wizerunkiem. „To dla moich hejterów”

North West prowokuje nowym wizerunkiem. „To dla moich hejterów”

Odpowiedź na krytykę internautów

12 godzin temu

CGM
Michał Wiśniewski przeprasza za Sylwestra. „Jestem jaki jestem – niedoskonały”

Michał Wiśniewski przeprasza za Sylwestra. „Jestem jaki jestem & ...

"Kto by pomyślał, że po wazektomii stanę się płodny jak nigdy... artystycznie"

12 godzin temu

CGM
Doda: „Nie pierdol*ie mi farmazonów o Stingu”

Doda: „Nie pierdol*ie mi farmazonów o Stingu”

"Nie porównujcie polskich artystów do Stinga"

12 godzin temu