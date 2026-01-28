CGM

Van Halen wraca w wielkim stylu: „Jump" w nowej odsłonie dla kampanii FIFA World Cup 2026

Gwiazdorska obsada nowej wersji utworu

2026.01.28

Van Halen wraca w wielkim stylu: „Jump” w nowej odsłonie dla kampanii FIFA World Cup 2026

fot. mat. pras.

Klasyk Van Halen z 1984 roku, utwór „Jump”, doczekał się specjalnej, gwiazdorskiej aktualizacji z okazji zbliżających się Mistrzostw Świata FIFA 2026. Nowa wersja utworu zostanie wykorzystana w kampanii Coca-Coli, która rusza wraz z początkiem turnieju

Gwiazdorska obsada nowej wersji „Jump”

W odświeżonej wersji „Jump” udział biorą czołowe postacie współczesnej sceny muzycznej:

  • J Balvin i Amber Mark odpowiadają za partie wokalne

  • Travis Barker z Blink-182 wypełnia sekcję perkusyjną

  • Legendarny gitarzysta Steve Vai dodaje mistrzowskie partie gitarowe

Obecność Steve’a Vaia jest szczególnie istotna, ponieważ jego poziom gry na gitarze elektrycznej plasuje się w czołówce światowej, podobnie jak Eddie Van Halen, współzałożyciel zespołu, który zmarł w październiku 2020 roku w wieku 65 lat. Vai wcześniej nagrywał i koncertował z wokalistą Davidem Lee Rothem, który po wydaniu albumu 1984, z którego pochodzi „Jump”, rozpoczął karierę solową.

„Jump” – klasyk, który zmienił brzmienie Van Halen

Utwór „Jump” jest najbardziej znanym hitem zespołu i jedynym numerem 1 na Billboard Hot 100, gdzie utrzymał się przez pięć tygodni. W Wielkiej Brytanii piosenka osiągnęła 7. miejsce i pozostaje jednym z dwóch top 10 zespołu.

Dla fanów starej szkoły Van Halen „Jump” był zaskakującym odejściem od tradycyjnego hard rockowego i bluesowego brzmienia na rzecz syntezatorów, które dominowały w muzyce lat 80. Dziś klasyk wciąż brzmi świeżo, zachowując jednocześnie nostalgię lat 80.

FIFA World Cup 2026 – największy turniej w historii

Mistrzostwa Świata FIFA 2026 będą największe w historii, z 48 drużynami, czyli o 16 więcej niż w poprzednich edycjach. Turniej odbędzie się w trzech krajach: Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych w dniach 11 czerwca – 19 lipca.

Arnab Roy, prezes Coca-Cola Global Category, podkreśla:

„Piłka nożna to więcej niż gra; to wspólna pasja, która łączy miliardy ludzi. Nasza kampania ma na celu uchwycenie niesamowitej energii Mistrzostw Świata i emocji, które tylko ten turniej może wywołać, przekształcając je w realne doświadczenia.”

Kampania Coca-Coli i nowa odsłona „Jump”

Kampania rozpoczęła się od filmu „Bubbling Up”, pierwszego z trzech nowych spotów stworzonych specjalnie na potrzeby World Cup 2026. Oficjalne wydanie nowej wersji „Jump” nastąpi w nadchodzących miesiącach, a zapowiedź już zdradza charakterystyczne partie syntezatorów, które stały się znakiem rozpoznawczym klasyku.

Coca-Cola podkreśla, że celem kampanii jest przybliżenie emocji turnieju fanom na całym świecie, zarówno w przestrzeniach cyfrowych, lokalnych barach, jak i podczas domowych oglądania spotkań.

