VAMERO powraca z elektryzującym, klubowym kawałkiem

fot. mat. pras.

Niektóre emocje uderzają tak intensywnie, że czuje się je jak narkotyk – a miłość jest na szczycie tej listy. VAMERO destylują ten odurzający przypływ w czysty dźwięk za pomocą utworu „Addictive”, który wnika w twoje ciało i nie chce go opuścić.

Polsko-niemiecki duet producentów, Vicero i Andy Dust, już opanował sztukę tworzenia nieodparcie chwytliwych hymnów tanecznych. Ich przełomowy hit „Rise Up” osiągnął czterokrotną platynę w Polsce, złoto w Niemczech i innych krajach, a na Spotify zgromadził 258 milionów streamów. Ich debiut w Warnerze, „Fuego” (2023), szybko poszedł w jego ślady, stając się viralem na TikToku z ponad 125 tysiącami kreacji, a gwiazdy takie jak piłkarz Sergio Ramos używały tego dźwięku. Teraz VAMERO powracają z „Addictive” – elektryzującym klubowym utworem naładowanym czystą energią.

Gdy raz go usłyszysz, nie ma odwrotu

Zgłębiając wszechogarniającą naturę miłości, „Addictive” eksploruje ten zawrotny stan, w którym zauroczenie całkowicie przejmuje kontrolę. „I need a shot, a shot in the dark / Won’t you please fill my cup and aim for the heart”, śpiewa Jaimes, którego hipnotyzujący i charakterystyczny wokal dodaje piosence wciągającej mocy. 26-letni piosenkarz i autor tekstów nie jest obcy scenie, współpracował z Martinem Garrixem, Arminem van Buurenem, Tiësto, VIZE i innymi dużymi nazwiskami branży VAMERO łączą ten emocjonalny haj w produkcję, która mieni się między iskrzącymi syntezatorami, głębokimi liniami basu i mrocznym, napędzającym rytmem – utwór stworzony zarówno na parkiet, jak i do słuchania w słuchawkach. Gdy raz go usłyszysz, nie ma odwrotu. Dokładnie: Addictive.

VAMERO to polsko-niemiecki duet DJ-ów i producentów z Warszawy i Hamburga. Zjednoczeni wspólną miłością do mrocznej, hipnotycznej energii nocnych sesji klubowych, po raz pierwszy połączyli siły w 2015 roku, po czym ponownie zeszli się w 2020 roku po krótkiej przerwie na solowe projekty. Ich debiutancki utwór „Rise Up” (2020), będący owocem współpracy z VINAI, stał się ogromnym europejskim hitem, uzyskując czterokrotną platynę w Polsce, złoto w Niemczech i gromadząc ponad 258 milionów streamów na Spotify.

Docenieni przez Sergio Ramosa

W tym samym roku współpracowali z MOWE przy „Game” (ponad 17 milionów streamów na Spotify) i LIZOT przy „Bleeding Love” (ponad 12 milionów streamów, 3. miejsce na iTunes 200 DE). W 2022 roku zdominowali polskie listy przebojów radiowych, zajmując 1. miejsce z „GHOST”, utworem powstałym we współpracy z DJ-em Tribbsem i Philipem. Ich debiut w Warnerze z 2023 roku, „Fuego”, okazał się równie zaraźliwy, stając się viralem na TikToku z ponad 125 tysiącami kreacji i przyciągając uwagę globalnych ikon, takich jak Sergio Ramos.

Z wyczuciem do energetycznych hymnów tanecznych, VAMERO już zaznaczyli swoją obecność – a to dopiero początek.