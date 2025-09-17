Usher popiera kandydaturę Metalliki do występu na Super Bowl Halftime Show 2026

Foto: Brett Murray / metallica.com

Usher wsparł Metallikę w ich staraniach o występ podczas Halftime Show na Super Bowl w 2026 roku.

Przyszłoroczny Super Bowl odbędzie się na Levi’s Stadium w Santa Clara, San Francisco. Choć główny wykonawca muzyczny nie został jeszcze ogłoszony, perkusista Metalliki Lars Ulrich niedawno zasugerował, że zespół z chęcią zagrałby ten prestiżowy koncert – zwłaszcza w swoim rodzinnym mieście.

Lars Ulrich: „To byłoby spełnienie marzeń”

W rozmowie z Howardem Sternem w radiu SiriusXM Ulrich przyznał:

„Oczywiście, że byśmy to zrobili. A możliwość zagrania w San Francisco byłaby spełnieniem marzeń i idealnym wyborem. Od dekad reprezentujemy Bay Area na całym świecie. Ale ostateczna decyzja nie należy do nas.”

Usher: „Metallica powinna zagrać”

Teraz głos w sprawie zabrał Usher, który wystąpił podczas Halftime Show w Las Vegas w 2024 roku. W rozmowie z TMZ został zapytany, kogo widziałby na scenie w San Francisco w 2026 roku. Odpowiedział krótko i bez zastanowienia:

„Metallica.”

Plany koncertowe Metalliki i rywalizacja o Super Bowl

Niezależnie od decyzji NFL, Metallica już ogłosiła serię stadionowych koncertów w Wielkiej Brytanii i Europie w 2026 roku. Na trasie znalazły się m.in. Dublin, Glasgow, Cardiff i Londyn, a w roli supportów wystąpią Gojira, Pantera, Knocked Loose i Avatar.

Metallica nie jest jedynym kandydatem do przyszłorocznego Halftime Show. Od dawna spekuluje się, że Taylor Swift również może wystąpić podczas tego wydarzenia, a plotki na ten temat w ostatnich tygodniach nabrały rozpędu.

Kiedy poznamy wykonawcę Halftime Show 2026?

Komisarz NFL Roger Goodell zapowiedział, że ostateczna decyzja należy do Jay-Z, pełniącego funkcję głównego doradcy muzycznego ligi. Zazwyczaj wykonawca Halftime Show ogłaszany jest między wrześniem a październikiem roku poprzedzającego finał.

Dla porównania – w 2024 roku Kendrick Lamar został ogłoszony główną gwiazdą Super Bowl już we wrześniu.