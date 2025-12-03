CGM

Ujawniono przyczynę śmierci Poorstacy’ego. Rodzina kwestionuje oficjalną wersję

Raper nie był sam w pokoju, w którym zginął

2025.12.03

opublikował:

Ujawniono przyczynę śmierci Poorstacy’ego. Rodzina kwestionuje oficjalną wersję

Tragiczna śmierć  POORSTACY’ego wstrząsnęła środowiskiem muzycznym i fanami na całym świecie. Choć pierwsze doniesienia były niejednoznaczne, najnowsze ustalenia wskazują, że 26-letni artysta zmarł w wyniku samobójczego postrzału. Rodzina rapera stanowczo jednak podważa tę wersję, sugerując możliwość udziału osób trzecich.

Co wydarzyło się w hotelu w Boca Raton?

Według źródeł zbliżonych do śledztwa, POORSTACY miał oddać strzał do siebie w sobotni poranek, przebywając w pokoju hotelowym w Boca Raton na Florydzie. Co istotne – artysta w chwili odnalezienia jeszcze żył. Został przewieziony do lokalnego szpitala, gdzie przebywał na intensywnej terapii. Jego stan był krytyczny, a życie podtrzymywała aparatura.

W poniedziałek lekarze podjęli decyzję o odłączeniu od systemu podtrzymywania życia, po czym muzyk zmarł.

Rodzina nie wierzy w samobójstwo. Padają podejrzenia o udział osób trzecich

Choć policja nie wydała jeszcze oficjalnego raportu, bliscy POORSTACY’EGO otwarcie kwestionują wersję o samobójstwie. Według osoby powiązanej z rodziną, bliscy nie zgadzają się, by śmierć została zakwalifikowana jako samookaleczenie prowadzące do zgonu. Ich zdaniem okoliczności tragedii wskazują, że mogło dojść do czynu o charakterze przestępczym.

Rodzina ma rozważać żądanie dalszego, pogłębionego śledztwa, by ustalić pełen przebieg zdarzeń w hotelu.

POORSTACY nie był sam. Towarzyszyła mu kobieta i dziecko

Zgodnie z ustaleniami osób znających kulisy sprawy, raper przebywał w hotelu od około 10 dni. Zameldował się tam wraz z kobietą oraz małym dzieckiem, które – jak przekazuje źródło – miało być jego własnym potomkiem.

Nie wiadomo jednak, czy kobieta i dziecko były obecne w pokoju w momencie oddania strzału.

Pokój hotelowy oddany do sprzątania jeszcze tego samego dnia

W sobotę, niedługo po przewiezieniu rapera do szpitala, policja zakończyła działania operacyjne na miejscu zdarzenia. Pokój został zwrócony obsłudze hotelu i poddany dokładnemu sprzątaniu.

Tagi


Popularne newsy

Bedoes ze światowym sukcesem. Jego numer wyżej od kawłka Eda Sheerana. Pobił także rekord Maty
NEWS

Bedoes ze światowym sukcesem. Jego numer wyżej od kawłka Eda Sheerana. Pobił także rekord Maty

Sokół o pierwszych opiniach na temat swojej powieści: „Ludzie mówią, że czyta się to fajnie”
NEWS

Sokół o pierwszych opiniach na temat swojej powieści: „Ludzie mówią, że czyta się to fajnie”

Oliwka Brazil o beefie Fagaty i Young Leosi: „Zapisałam sobie w notatkach 48 stron. Odpaliłam się jakby to był mój beef, a nikt mnie nie zaczepiał”
NEWS

Oliwka Brazil o beefie Fagaty i Young Leosi: „Zapisałam sobie w notatkach 48 stron. Odpaliłam się jakby to był mój beef, a nikt mnie nie zaczepiał”

Merch Store Ozzy’ego Osbourne’a  sprzedaje koszulkę dissującą Rogera Watersa. „Another Prick in the Wall”
NEWS

Merch Store Ozzy’ego Osbourne’a  sprzedaje koszulkę dissującą Rogera Watersa. „Another Prick in the Wall”

Diddy wysyła do Netflix wezwanie do zaprzestania emisji filmu. Zarzuca 50 Centowi kradzież materiałów
NEWS

Diddy wysyła do Netflix wezwanie do zaprzestania emisji filmu. Zarzuca 50 Centowi kradzież materiałów

Filipek błyskawicznie odpowiada Fergusonowi:  „Twój numer dla mnie brzmi jak jakiś wykon od fana”
NEWS

Filipek błyskawicznie odpowiada Fergusonowi:  „Twój numer dla mnie brzmi jak jakiś wykon od fana”

195 błędów w scenariuszu „Północ / Południe” Quebonafide
NEWS

195 błędów w scenariuszu „Północ / Południe” Quebonafide

Polecane

CGM
Dziarma o swoim weselu: „Była kiełbasa, smalec, disco polo i bardzo wieśniackie oczepiny”

Dziarma o swoim weselu: „Była kiełbasa, smalec, disco polo i bar ...

Dziarma została żoną

1 godzinę temu

CGM
Prime Video ujawnia pierwsze zdjęcia z nowego serialu dokumentalnego o Dodzie

Prime Video ujawnia pierwsze zdjęcia z nowego serialu dokumentalnego o ...

Goście i kulisy produkcji

7 godzin temu

CGM
Malik Montana zagra na Sylwestrze z Dwójką 2025 – wielka gala przed katowickim Spodkiem

Malik Montana zagra na Sylwestrze z Dwójką 2025 – wielka gala pr ...

Gala odbędzie się 31 grudnia 2025 roku przed katowickim Spodkiem

7 godzin temu

CGM
Rap zdominował Spotify Wrapped 2025. Mata, Pezet i Sobel na szczycie zestawienia

Rap zdominował Spotify Wrapped 2025. Mata, Pezet i Sobel na szczycie z ...

Spotify Wrapped 2025 już dostępne

7 godzin temu

CGM
Dawid Podsiadło blisko wyrównania własnego rekordu – właśnie ogłosił kolejny koncert na stadionie!

Dawid Podsiadło blisko wyrównania własnego rekordu – właśnie ogł ...

Chorzów ponownie na mapie koncertowej fanów Dawida

11 godzin temu

CGM
Filipek błyskawicznie odpowiada Fergusonowi:  „Twój numer dla mnie brzmi jak jakiś wykon od fana”

Filipek błyskawicznie odpowiada Fergusonowi:  „Twój numer dla mn ...

Ferguson zaczął beef - Filipek błyskawicznie ripostuje

13 godzin temu