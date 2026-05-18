Harry Styles zareagował na okrzyk „Viva Palestina” podczas koncertu w Amsterdamie

Temat Palestyny coraz częściej pojawia się w świecie muzyki

2026.05.18

Harry Styles wywołał ogromne poruszenie w mediach społecznościowych po krótkiej reakcji na propalestyński okrzyk podczas koncertu w Amsterdamie. Artysta odpowiedział jedynie jednym słowem: „Correct”, co wielu fanów odebrało jako wyrażenie poparcia dla Palestyny.

Harry Styles rozpoczął trasę koncertową w Amsterdamie

W sobotę 16 maja Harry Styles oficjalnie rozpoczął swoją trasę „Together, Together” koncertem na stadionie Johan Cruijff Arena. Podczas występu wokalista zaprezentował utwory z najnowszego albumu „Kiss All the Time. Disco, Occasionally”.

Nagranie z koncertu szybko obiegło internet. Widać na nim moment, gdy jeden z fanów krzyczy z publiczności: „Viva, Viva Palestina!”. Chwilę później Harry Styles odpowiada krótko:

„Correct”.

Krótka reakcja artysty natychmiast wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.

Fani przypominają o wsparciu dla Palestyny

Wielu internautów zwróciło uwagę, że jedna z organizacji wspieranych podczas trasy koncertowej Harry Styles działa na rzecz pomocy humanitarnej w Palestynie.

Chodzi o Choose Love, której partnerzy przekazują środki na pomoc medyczną, żywność oraz leczenie dla osób dotkniętych kryzysem humanitarnym w Strefie Gazy.

Dla wielu fanów reakcja wokalisty była więc spójna z działalnością charytatywną prowadzoną podczas trasy.

Temat Palestyny coraz częściej pojawia się w świecie muzyki

W ostatnich tygodniach temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego ponownie mocno wybrzmiewa w świecie show-biznesu. Szczególne emocje wywołał Konkurs Piosenki Eurowizji 2026, który spotkał się z falą krytyki za dopuszczenie Izraela do udziału w konkursie.

Kilka krajów, w tym Hiszpania, Irlandia, Słowenia, Islandia i Holandia, zdecydowało się zbojkotować wydarzenie. Organizacja Amnesty International apelowała natomiast o zawieszenie Izraela w konkursie organizowanym przez European Broadcasting Union.

Sekretarz generalna Amnesty International Agnès Callamard określiła brak zawieszenia Izraela jako „akt tchórzostwa” oraz przykład podwójnych standardów.

Coraz więcej gwiazd zabiera głos

Nie tylko Harry Styles odnosi się do sytuacji w Palestynie. W ostatnich miesiącach temat był komentowany również przez Javier Bardem oraz Susan Sarandon, którzy publicznie mówili o konsekwencjach wspierania Palestyny w środowisku Hollywood.

Zdaniem części komentatorów coraz więcej artystów decyduje się otwarcie zabierać głos w sprawach politycznych i humanitarnych, mimo ryzyka krytyki czy zawodowych konsekwencji.

Harry Styles kontynuuje światową trasę

Po występie w Amsterdamie Harry Styles będzie kontynuował światową trasę koncertową przez resztę 2026 roku. Kolejne koncerty odbędą się m.in. w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

