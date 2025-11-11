Ujawniono przyczynę śmierci legendy KISS

fot. mat. pras.

Ace Frehley, legendarny gitarzysta zespołu KISS, zmarł w czwartek, 16 października, po tym jak jego rodzina podjęła trudną decyzję o odłączeniu respiratora. TMZ ujawnia, że przyczyną śmierci była tępokątna trauma głowy spowodowana upadkiem.

Szczegóły medyczne

Z raportu koronera hrabstwa Morris w New Jersey wynika, że 74-letni muzyk doznał:

złamania tylnej części czaszki,

krwiaka podtwardówkowego (subdural hematoma) – nagromadzenia krwi między oponą mózgową a mózgiem,

udaru mózgu.

Śmierć została sklasyfikowana jako wypadek. Muzyk trafił na podtrzymywanie życia po upadku w studiu, który spowodował krwawienie do mózgu. Przeprowadzono operację usunięcia krwiaka podtwardówkowego, jednak nie przyniosła ona skutku.

Kariera Ace’a Frehley’a w KISS

Ace Frehley był członkiem założycielem KISS, tworząc zespół z Genem Simmonsem, Paulem Stanleyem i Peterem Crissem. Grał na gitarze w zespole od 1973 do 1982 roku, po czym odszedł z powodu problemów z używkami i różnic kreatywnych.

Ostatnie miesiące życia

W marcu 2025 roku Ace udzielił wywiadu dla gazety The Aquarian, mówiąc o swoim powrocie po kontuzji ręki:

„Właśnie rozmawiałem z medium. Powiedziała: 'Ace, dożyjesz setki.’ Odpowiedziałem: 'Nie ma problemu!’”

Pierwsza strata wśród oryginalnych członków KISS

Ace Frehley jest pierwszym z oryginalnego składu KISS, który odszedł z tego świata. Jego wkład w rozwój rocka i niepowtarzalny styl gry na gitarze pozostają nieśmiertelne w historii muzyki.