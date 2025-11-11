CGM

Ujawniono przyczynę śmierci legendy KISS

Ace Frehley zmarł po wypadku

2025.11.11

opublikował:

Ujawniono przyczynę śmierci legendy KISS

fot. mat. pras.

Ace Frehley, legendarny gitarzysta zespołu KISS, zmarł w czwartek, 16 października, po tym jak jego rodzina podjęła trudną decyzję o odłączeniu respiratora. TMZ ujawnia, że przyczyną śmierci była tępokątna trauma głowy spowodowana upadkiem.

Szczegóły medyczne

Z raportu koronera hrabstwa Morris w New Jersey wynika, że 74-letni muzyk doznał:

  • złamania tylnej części czaszki,

  • krwiaka podtwardówkowego (subdural hematoma) – nagromadzenia krwi między oponą mózgową a mózgiem,

  • udaru mózgu.

Śmierć została sklasyfikowana jako wypadek. Muzyk trafił na podtrzymywanie życia po upadku w studiu, który spowodował krwawienie do mózgu. Przeprowadzono operację usunięcia krwiaka podtwardówkowego, jednak nie przyniosła ona skutku.

Kariera Ace’a Frehley’a w KISS

Ace Frehley był członkiem założycielem KISS, tworząc zespół z Genem Simmonsem, Paulem Stanleyem i Peterem Crissem. Grał na gitarze w zespole od 1973 do 1982 roku, po czym odszedł z powodu problemów z używkami i różnic kreatywnych.

Ostatnie miesiące życia

W marcu 2025 roku Ace udzielił wywiadu dla gazety The Aquarian, mówiąc o swoim powrocie po kontuzji ręki:

„Właśnie rozmawiałem z medium. Powiedziała: 'Ace, dożyjesz setki.’ Odpowiedziałem: 'Nie ma problemu!’”

Pierwsza strata wśród oryginalnych członków KISS

Ace Frehley jest pierwszym z oryginalnego składu KISS, który odszedł z tego świata. Jego wkład w rozwój rocka i niepowtarzalny styl gry na gitarze pozostają nieśmiertelne w historii muzyki.

Tagi


Popularne newsy

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia
NEWS

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka
NEWS

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka

Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono
NEWS

Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes
NEWS

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”
NEWS

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków
NEWS

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków

Kartky odpowiada na zarzuty byłej partnerki o pobicie
NEWS

Kartky odpowiada na zarzuty byłej partnerki o pobicie

Polecane

CGM
Rapper Max B wyszedł z więzienia po 16 latach

Rapper Max B wyszedł z więzienia po 16 latach

Raper z Harlemu odzyskuje wolność

5 godzin temu

CGM
Diddy popijał nielegalny bimber w więzieniu? Raper zaprzecza

Diddy popijał nielegalny bimber w więzieniu? Raper zaprzecza

Rzecznik artysty prostuje nieprawdziwe informacje

5 godzin temu

CGM
Katy Perry zdradza, że długo wahała się przed wydaniem singla „Bandaids”

Katy Perry zdradza, że długo wahała się przed wydaniem singla „Bandaid ...

Popowa gwiazda o walce z własną wrażliwością

5 godzin temu

CGM
Cardi B szczerze o ciągłym wplątywaniu się w dramy: „To mnie wyczerpuje”

Cardi B szczerze o ciągłym wplątywaniu się w dramy: „To mnie wyczerpuj ...

Raperka przyznaje, że konflikty odbijają się na jej energii

5 godzin temu

CGM
Tekashi 6ix9ine sugeruje, że Demi Lovato może wrócić do używek: „Wyślijmy jej narkotyki”

Tekashi 6ix9ine sugeruje, że Demi Lovato może wrócić do używek: „Wyśli ...

Kontrowersyjne komentarze rapera wzbudzają falę krytyki w sieci

5 godzin temu

CGM
Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywa ...

Paris Jackson szczerze o konsekwencjach uzależnień

5 godzin temu