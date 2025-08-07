Uczestnik „Idola” groził Kubie Wojewódzkiemu bronią. Jacek Cygan wspomina dramatyczną sytuację

Pierwsze edycje „Idola” – początek wielu karier, ale i napięć

Program „Idol”, emitowany w latach 2002–2005 na antenie Polsatu, był jednym z najpopularniejszych talent show w Polsce, które odkryło takie talenty jak Alicja Janosz czy Ewelina Flinta. Jury w pierwszych sezonach tworzyli: Elżbieta Zapendowska, Jacek Cygan, Robert Leszczyński oraz Kuba Wojewódzki.

Kuba Wojewódzki jako surowy juror i cel groźby

Znany ze swojego ciętego języka i krytycznych komentarzy, Kuba Wojewódzki nie unikał uszczypliwości wobec uczestników, co nie zawsze spotykało się z aprobatą młodych wokalistów. Jeden z nich nie mógł pogodzić się z odpadnięciem z programu i w reakcji na to dopuścił się dramatycznego czynu.

„Nagrywaliśmy Idola we Wrocławiu, to tam wtargnął na plan jeden odrzucony uczestnik z atrapą rewolweru i groził Kubie Wojewódzkiemu” – napisał na Instagramie Jacek Cygan.

Szybka reakcja i brak tragicznych konsekwencji

Na szczęście sytuacja nie przerodziła się w tragedię, a cały incydent został szybko opanowany. Jacek Cygan podkreślił, że pomimo takich napięć, między jurorami panowały serdeczne relacje.

Na dołączonym do wspomnienia zdjęciu z wrocławskiej restauracji La Scala widać Elżbietę Zapendowską, Jacka Cygana, Kubę Wojewódzkiego oraz Roberta Leszczyńskiego (który zmarł w 2015 roku). Cygan zaznaczył, że wszyscy jurorzy byli zgodni co do jednej rzeczy:

„Wyznawaliśmy credo, że muzyka jest najważniejsza.”