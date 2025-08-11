Szukaj
U2 komentuje ludobójstwo Izraela w Strefie Gazy. Ostre słowa Bono o „skrajnie prawicowym rząd” Netanjahu

„Nie ma usprawiedliwienia dla brutalności"

Członkowie U2 zabrali głos w sprawie trwającego konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Bono w swoim oświadczeniu ostro skrytykował premiera Izraela Benjamina Netanjahu oraz jego „skrajnie prawicowy rząd”, potępiając działania wobec narodu palestyńskiego w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu.

„Wszyscy od dawna są przerażeni tym, co dzieje się w Strefie Gazy – ale blokowanie pomocy humanitarnej, a teraz plany militarnego przejęcia miasta Gaza, wyprowadziły konflikt na nieznane terytorium. Nie jesteśmy ekspertami od polityki regionu, ale chcemy, aby nasi odbiorcy wiedzieli, jakie jest nasze stanowisko” – czytamy w opisie posta, w którym każdey z członków zespołu przedstawia swoje stanowisko wobec sytuacji w strefie Gazy.

Tło konfliktu w Strefie Gazy

Od ataku Hamasu  7 października 2023 roku, w którym zginęło ponad 1100 osób, a 250 zostało porwanych, sytuacja w regionie dramatycznie się zaostrzyła. Według Ministerstwa Zdrowia Gazy, od tego czasu zginęło co najmniej 61 158 Palestyńczyków.

Izrael stanowczo odrzuca oskarżenia o ludobójstwo, utrzymując, że jego działania stanowią legalną samoobronę. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał jednak, że zarzuty o ludobójstwo są prawdopodobne.

Ostre stanowisko Bono

Podczas gali wręczenia nagród Ivor Novello w maju Bono potępił zarówno Hamas, jak i rząd Netanjahu, a w najnowszym wpisie na Instagramie ponowił swoją krytykę.

„Nie ma usprawiedliwienia dla brutalności, jakiej Netanjahu i jego skrajnie prawicowy rząd dopuścili się wobec narodu palestyńskiego… choć poziom deprawacji i bezprawia, który obecnie obserwujemy, wydaje się nieznany” – napisał Bono.

Muzyk ostrzegł, że ofensywa lądowa w mieście Gaza może być „eufemizmem kolonizacji” i przestrzegł przed globalnymi konsekwencjami takiej polityki.

Stanowisko pozostałych członków U2

The Edge podkreślił, że „nie ma pokoju bez sprawiedliwości” i „nie ma pojednania bez uznania”.

Adam Clayton zwrócił uwagę, że „ochrona życia cywilów to wybór w tej wojnie”.

Larry Mullen Jr. zaznaczył, że zarówno Izrael, jak i Palestyna mają prawo do istnienia i własnego państwa, a milczenie w obliczu tragedii jest niewłaściwe.

 

U2 a zaangażowanie społeczne

Zespół U2 od lat angażuje się w kwestie społeczne i polityczne. Po ataku Hamasu w 2023 roku Bono zadedykował utwór „Pride (In the Name of Love)” ofiarom tragedii podczas koncertu w Las Vegas. W swoich wcześniejszych wypowiedziach artysta wielokrotnie apelował o pokój i przestrzeganie praw człowieka.

Głos innych artystów

Nie tylko U2 wypowiada się w tej sprawie. Damon Albarn nazwał działania w Strefie Gazy „ludobójstwem”, a irlandzkie trio rapowe Kneecap oskarżyło rząd Norwegii o „umożliwianie” tych działań poprzez finansowanie z funduszu naftowego.

