U Billy’ego Joel’a zdiagnozowano ciężką chorobę. Jego córka poinformowała o stanie zdrowia muzyka

fot. mat. pras.

Billy Joel odwołał wszystkie nadchodzące koncerty po tym, jak zdiagnozowano u niego neurologiczne schorzenie. Jego córka, Alexa Ray Joel, podzieliła się najnowszymi informacjami na temat stanu zdrowia ojca.

Diagnoza: wodogłowie normotensyjne (NPH)

W zeszłym tygodniu legenda rocka i autor hitu „Piano Man” ogłosiła, że cierpi na normal pressure hydrocephalus (NPH), czyli wodogłowie normotensyjne – zaburzenie neurologiczne, które wpływa na równowagę, wzrok i słuch. W oświadczeniu podkreślił, że objawy nasiliły się po niedawnych występach na żywo, co skłoniło go do całkowitego zawieszenia działalności koncertowej.

Córka artysty o jego stanie zdrowia

W nowym wpisie w mediach społecznościowych Alexa Ray Joel poinformowała, że jej ojciec jest „w pełni zaangażowany w pełny powrót do zdrowia”, przechodząc intensywną fizjoterapię, która ma pomóc mu odzyskać siły.

Dodała również:

„Jest najsilniejszym i najbardziej odpornym człowiekiem, jakiego znam. Dziękuję fanom za okazaną troskę, empatię i zainteresowanie.”

Koncerty odwołane, zwroty biletów w toku

Przed ujawnieniem diagnozy Joel w marcu przełożył kilka koncertów w Wielkiej Brytanii oraz Ameryce Północnej na 2026 rok. Teraz występy zostały całkowicie odwołane, a posiadacze biletów otrzymają automatyczne zwroty.

Nadchodzi dokument o życiu Billy’ego Joela

Równocześnie ogłoszono, że nowy dokument o Billym Joelu pt. “And So It Goes” otworzy festiwal Tribeca 2025. Dwuodcinkowy film w reżyserii Susan Lacy i Jessiki Levin ukaże prywatne i zawodowe życie artysty – skupiając się na miłości, stracie i osobistych zmaganiach, które ukształtowały jego twórczość.

W produkcji znajdą się niepublikowane wcześniej nagrania z koncertów, domowe archiwalia, zdjęcia oraz wywiady jeden na jeden. Premiera filmu odbędzie się 4 czerwca w Beacon Theatre w Nowym Jorku, a następnie zostanie wyemitowany przez HBO latem 2025 roku.