Tym razem Tekashiemu się nie udało. Raper trafił do więzienia

fot. Instagram.com

Tekashi 6ix9ine usłyszał wyrok w federalnym sądzie w Nowym Jorku. Po przyznaniu się do winy w związku z posiadaniem narkotyków oraz naruszeniem warunków zwolnienia warunkowego, raper został skazany na trzy miesiące więzienia. Choć prokuratura domagała się surowszej kary, sędzia zdecydował się na relatywnie łagodny wymiar.

Sędzia ostro o 6ix9ine: „dumpster fire”, ale bez maksymalnej kary

Podczas piątkowej rozprawy padły mocne słowa. Sędzia określił Tekashiego jako „dumpster fire”, podkreślając, że naruszenie warunków nadzoru musiało zakończyć się karą pozbawienia wolności. Jednocześnie uznał, że mimo wcześniejszych szans udzielonych raperowi, jego decyzje pozostają „niesatysfakcjonujące”.

Tekashi ma stawić się do odbycia kary 6 stycznia 2026 roku.

Lista naruszeń: narkotyki, napaść i kolejne przewinienia

6ix9ine wcześniej przyznał się do:

posiadania kokainy i ecstasy ,

ataku na mężczyznę w centrum handlowym , który nazwał go kapusiem

naruszenia warunków zwolnienia ustanowionych po wyjściu z więzienia w 2020 roku.

Przypomnijmy, że raper przebywał na wolności po głośnym procesie dotyczącym działalności gangu Nine Trey Gangsta Bloods, w którym zeznawał przeciwko swoim byłym współpracownikom.

Przeszukanie domu Tekashiego i nowe kłopoty

Wcześniej w tym roku służby federalne przeprowadziły nalot na jego posiadłość, gdzie zabezpieczono narkotyki, co ostatecznie doprowadziło do aktualnej sprawy. Teraz raper spędzi ok. 90 dni za kratkami – jak zauważają komentatorzy, może to być czas na „wytrzeźwienie i refleksję”.