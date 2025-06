Tyler, the Creator żałuje, że krytykował jeden z albumów Eminema

Tyler, the Creator przyznał, że żałuje swojej publicznej krytyki albumu Recovery Eminema z 2010 roku. Raper wyznał, że „czuje się z tym okropnie”, ponieważ dopiero z perspektywy czasu zrozumiał, jak ważny był ten album dla Eminema – jako moment trzeźwienia po uzależnieniu od leków na receptę.

Przemyślenia po latach

W rozmowie z Maverickiem Carterem w programie The Mavericks Show, Tyler ujawnił, że zmienił swoje podejście po obejrzeniu serialu Netfliksa Painkiller w 2023 roku.

„Kiedy Recovery wyszło, jebałem ten album,” powiedział Tyler. „Publicznie mówiłem: 'To gówno jest słabe’. Nie podobało mi się. A po obejrzeniu Painkillera poczułem się naprawdę źle z powodu tych tweetów i tego, co mówiłem. Bo z jego perspektywy: on już był czysty, wyszedł z uzależnienia, a ktoś taki jak ja mówi publicznie, że jego muzyka jest śmiecowa…”

Oczekiwania kontra rzeczywistość

Tyler przyznał, że jego opinia była wówczas ograniczona i wynikała głównie z osobistych preferencji. Porównywał Recovery do swojego ulubionego albumu Eminema – The Eminem Show, nie rozumiejąc, że artysta przeszedł wewnętrzną przemianę i był już w innym miejscu w swoim życiu i twórczości.

„Czułem się okropnie przez to, co mówiłem. Zrozumiałem, że to był dla niego ważny krok, a ja, głupi dzieciak, chciałem tylko usłyszeć stare kawałki. Ale on już tam nie był. Jeśli kiedyś go spotkam, chciałbym powiedzieć mu to osobiście.”