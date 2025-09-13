Tyla w nowym singlu i klipie wokalisty Maneskin

fot. mat. pras.

Damiano David wydał dziś „Funny Little Fears (Dreams)” – nową edycję solowego albumu zawierającą pięć zupełnie nowych utworów, które są wyjątkowym prezentem dla fanów, podarowanym przez artystę tuż przed rozpoczęciem jego pierwszej światowej trasy koncertowej.

Tyla i Nile Rodgers łączą siły z Damiano Davidem

Nową wersję albumu otwiera singiel „Talk to Me” z Tyli oraz legendarnego Nile’a Rodgersa. – Damiano wysłał mi ten utwór i od razu zakochałam się w jego nostalgicznej atmosferze. Od razu usłyszałam siebie w tej piosence. Jestem podekscytowana, bo to coś nowego dla mnie – moje tygryski to pokochają. Nile Rodgers dodaje: – Kiedy otrzymałem utwór od Damiano i Tyli, od razu poczułem jego klimat i chciałem, żeby moja gitara była trzecim głosem. ‘Talk To Me’ to była czysta przyjemność – komentuje Tyla.

Damiano David – „Funny Little Fears (Dreams)” – lista utworów:

1. Talk to Me feat. Tyla & Nile Rodgers

2. Cinnamon feat. Albert Hammond Jr

3. Naked

4. Mysterious Girl

5. Over

6. Voices

7. Next Summer

8. Zombie Lady

9. The Bruise feat. Suki Waterhouse

10. Sick Of Myself

11. Angel

12. Tango

13. Born With A Broken Heart

14. Tangerine feat. d4vd

15. Mars

16. The First Time

17. Perfect Life

18. Silverlines – produkcja: Labrinth

19. Solitude (No One Understands Me)