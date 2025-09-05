Szukaj
CGM

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” wróciło na ekrany Polsatu. Wiemy, kto wygrał pierwszy odcinek

Uczestnicy wcielili się m.in. w Kayah, Whitney Houston i Gabriela Fleszara.

2025.09.05

opublikował:

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” wróciło na ekrany Polsatu. Wiemy, kto wygrał pierwszy odcinek

fot. mat. pras.

Nowy sezon, nowi uczestnicy i od razu ogromne emocje! Program „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” wrócił z 22. edycją i już pierwszy odcinek pokazał, że przed nami intensywna i zaskakująca przygoda z muzyką i transformacjami scenicznymi. Uczestnicy udowodnili, że mają nie tylko talent, ale i odwagę mierzyć się z najbardziej wymagającymi zadaniami – czasem zupełnie spoza ich strefy komfortu.

Premierowy występ należał do Andrzeja Nejmana, któremu „grzybek” wylosował opcję „zaproś przyjaciela”. Na scenie towarzyszył mu Paweł Jasionowski, uczestnik 7 sezonu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Artyści wcielili się w duet Zucchero i Paul Young i wspólnie wykonali utwór „Senza una donna”, łącząc klasyczny włoski romantyzm z wokalną finezją. Było emocjonalnie, dojrzale i z klasą. Jak tę muzyczną współpracę ocenił Piotr Gąsowski?

Po pierwsze, to był bardzo szlachetny występ. Po drugie, Andrzej, będzie mi trudno cię oceniać, ponieważ cię kocham, bracie. Cieszę się, że są tu twoje dzieci i żona, bo mogą cię zobaczyć w nowej, niezwykłej roli. To jest program do którego przychodzą najlepsi. I dlatego tu jesteś – powiedział.

Natalia Muianga jako Whitney Houston

Chwilę później miejsce na scenie należało do Natalii Muiangi, która weszła w buty samej Whitney Houston. Utwór „I’m Every Woman” wymaga nie tylko głosu, ale też charyzmy i scenicznej pewności siebie – a Natalia pokazała, że ma to w sobie. Jej energia porwała publiczność od pierwszych sekund. Czy Stefano Terrazzino podzielił entuzjazm widzów? – Bardzo się cieszę, że wróciliśmy i cieszę się z tych emocji. Jak mówi młodzież, jaram się. Masz taki feeling. Mi się bardziej podobała ta wersja taka bardziej stonowana i bardziej klasyczna. Ja to kupuję
w całości i uwielbiam. Cieszę się, że jesteś z nami i nie mogę się doczekać kolejnych twoich występów – ocenił juror.

Na trzeci ogień poszedł Krystian Ochman, artysta wychowany w Stanach Zjednoczonych, wnuk największego polskiego tenora, Wiesława Ochmana. Krystian wylosował Rudiego Schuberta i wykonał kultową piosenkę „Monika, dziewczyna ratownika”, udowadniając, że potrafi nie tylko wzruszać, ale też rozśmieszać. Sceniczny luz, komediowy timing i celne nawiązania do oryginału sprawiły, że wszyscy doskonale się bawili łącznie z Małgorzatą Walewską, która powiedziała – Postrzegałam cię jako poważnego wnuka twojego rozrywkowego dziadka, którego pozdrawiam przy tej okazji bardzo serdecznie. A ty masz taki luz!!! Jednak geny w człowieku robią cuda. Tak że gratuluję i tobie. Wiesiu, ale żeś wyhodował człowieka – żartowała, po czym dodała poważniej: – Znakomicie zrobiona barwa, wszystkie jego maniery, wspaniale odtworzyłeś ten nastrój. Gratuluję!

Kto wcielił się w Marcina Millera z Boys?

Z kolei Edyta Herbuś otrzymała od „grzyba” liryczną nutę i przeobraziła się w Susanę Hoffs z zespołu The Bangles. Dla urodzonej tancerki, która całe życie spędziła na parkiecie, był to wielki egzamin, bo piosenka „Eternal Flame” to prawdziwa klasyka – delikatna, ale pozbawiona ruchu. Jak ten występ wpisał się w oczekiwania Justyny Steczkowskiej? – Byłaś urokliwa, dziewczęca, czyli kształt tej piosenki i temperatura zachowana. Jeśli chodzi o śpiewanie, to masz fantastycznych nauczycieli i wierzę, że z odcinka na odcinek będzie coraz lepiej. Uważam, że super, że się znalazłaś w tym programie, bo ty jesteś też bardzo utalentowaną aktorką i ten program będzie dla ciebie cudowną przygodą, ale przede wszystkim bardzo ci się przyda do wszystkiego. Brawo dla ciebie – podsumowała jurorka.

Nie zabrakło też pozytywnego szaleństwa, które zapewnił Modest Ruciński w roli Marcina Millera z zespołu Boys. Choć Modest jest aktorem totalnym, to do gatunku disco polo był, jak sam stwierdził, zdystansowany, a wylosowana „Wolność” to hymn tanecznych lat 90. – rytmiczny, chwytliwy i pełen energii. Modest zaskoczył jednak nie tylko charakteryzacją, ale też wokalnym luzem, jakiego nie spodziewali się nawet najwierniejsi fani disco polo. A jak ocenił tę metamorfozę Piotr Gąsowski? – Zanim zacząłeś śpiewać już wypełniłeś sobą przestrzeń sceniczną. Panujesz nad głosem, nie wiem, co ty dalej zrobisz. Proponuję ci, żebyś dalej śpiewał disco polo – stwierdził.

Marta Bijan przemieniona w Gabriela Fleszara

W zupełnie inny klimat wprowadził widzów przedstawiciel młodego pokolenia, aktor sceniczny i musicalowy, Kamil Studnicki, który wcielił się w Kayah. Jego interpretacja utworu „Śpij, kochanie, śpij” była pełna spokoju i emocjonalnej głębi. A jakie wrażenie wywarł na Stefano? – Uważam, że byłeś bardziej kobiecy niż Kayah. Ona jest bardziej posągowa, a Ty bardziej miękki w ruchach, ale zrobiłeś piękną atmosferę i o to tutaj chodzi, więc witamy – ocenił.

Siódma na scenie pojawiła się Marta Bijan jako Gabriel Fleszar. „Kroplą deszczu” to utwór o dużym ładunku emocjonalnym, a Marta znana jest z tego, że potrafi grać subtelnościami. Jej wykonanie było spójne, intymne, choć trudne ze względu na zmianę głosu na męski. Jej starania docenił prawdziwy Gabriel Fleszar, który podziękował jej za wykonanie i przyznał, że jak tylko weszła na scenę, to kolana mu się lekko ugięły z wrażenia.

Na zakończenie konkursowej części wystąpiła ulubienica nie tylko dzieci i młodzieży, kultowa Julia Żugaj, wcielając się w Thomasa Andersa z Modern Talking. Kultowy hit „Geronimo’s Cadillac” wymaga nie tylko stylu, ale i odwagi, by wejść w charakterystyczny klimat lat 80. Julia pokazała, że potrafi bawić się formą i przekraczać sceniczne schematy. Do scenicznego żartu dołączył Olek Sikora, który odrobił pracę domową zadaną w poprzednim sezonie przez Piotra Gąsowskiego. Nauczył się grać na gitarze i wystąpił z Julią na scenie. Co na to jury? – Julia, kochana, powiem ci tak – tak, jak byłem w szoku, że to jest Olek Sikora, tak jestem w szoku po tym, co tu zobaczyłem. Od wejścia mi się podobało. Weszłaś jak facet, stanęłaś mocno w biodrach. W jednym tylko momencie zapomniałaś, że jesteś facetem i jak się odwracałaś, zaczęłaś kręcić pupą jak kobieta. To było widać i za to malusieńki minusik. W każdym razie gratuluję ci – podsumował szeroko Piotr.

Ostatecznie zwyciężczynią pierwszego odcinka została Natalia Muianga. Jej występ nie tylko zdobył najwyższe noty, ale też serca jurorów i publiczności. Czek na 10 tysięcy złotych przekazała na rzecz Hospicjum im. Ks. E. Dudkiewicza w Gdańsku – piękny gest, który dodał występowi dodatkowego znaczenia.

Tabela wyników po 1. odcinku:

1. Natalia Muianga
2. Krystian Ochman
3. Modest Ruciński
4. Andrzej Nejman
5. Julia Żugaj
6. Kamil Studnicki
7. Marta Bijan
8. Edyta Herbuś

Tagi


Popularne newsy

Tede znokautuje Tego Typa Mesa?
NEWS

Tede znokautuje Tego Typa Mesa?

Tede do Mesa: „Któż by pomyślał, że tak cię poniesie ziomek, że będziesz się pod domem nap****ć z domofonem”
NEWS

Tede do Mesa: „Któż by pomyślał, że tak cię poniesie ziomek, że będziesz się pod domem nap****ć z domofonem”

Diss Tedego na Mesa wers po wersie: „Promo twojej płyty w tym momencie u mnie mija / Teraz weź zastanów Mes się – po co było się wychylać?”
NEWS

Diss Tedego na Mesa wers po wersie: „Promo twojej płyty w tym momencie u mnie mija / Teraz weź zastanów Mes się – po co było się wychylać?”

Quebonafide udostępni musical „PÓŁNOC/POŁUDNIE” w streamingu
NEWS

Quebonafide udostępni musical „PÓŁNOC/POŁUDNIE” w streamingu

Kultowy obiekt zniknie z mapy. Paluch: „Czy wy upadliście na łeb”?
NEWS

Kultowy obiekt zniknie z mapy. Paluch: „Czy wy upadliście na łeb”?

Eldo w nowym singlu Pezeta i Ajrona
NEWS

Eldo w nowym singlu Pezeta i Ajrona

Doda zdradza stawki za swoje występy: „Za 20-minutowe show mogłabym sobie kupić kawalerkę”
NEWS

Doda zdradza stawki za swoje występy: „Za 20-minutowe show mogłabym sobie kupić kawalerkę”

Polecane

CGM
Ciepłe Brejki z singlem „Imperium ludzkości”

Ciepłe Brejki z singlem „Imperium ludzkości”

Space rap? Opera? Cokolwiek. Klip już dostępny.

45 minut temu

CGM
Eldo komentuje odbiór singla Pezeta i Ajrona z jego udziałem

Eldo komentuje odbiór singla Pezeta i Ajrona z jego udziałem

Raper zdradza, co z jego planowaną na ten rok muzyką.

2 godziny temu

CGM
Zippy Ogar, po prostu Kajtek i Boron z pierwszym singlem ze wspólnej EP-ki

Zippy Ogar, po prostu Kajtek i Boron z pierwszym singlem ze wspólnej E ...

"Chcieli wrzucić mnie na minę, bo byłem dla nich za głośny".

3 godziny temu

CGM
KęKę idzie w ślady Pawbeatsa

KęKę idzie w ślady Pawbeatsa

Raper chwali się zagranicznymi zdobyczami.

3 godziny temu

CGM
Ujawniono, dlaczego w ostatniej chwili trzeba było odwołać występ Celine Dion na Eurowizji

Ujawniono, dlaczego w ostatniej chwili trzeba było odwołać występ Celi ...

Na jaw wyszły niepokojące wieści.

5 godzin temu

CGM
Abradab szykuje koncert w hołdzie Joce. Poznaliśmy line-up

Abradab szykuje koncert w hołdzie Joce. Poznaliśmy line-up

Impreza odbędzie się w Spodku. "Bądźcie z nami, będziemy wspominać legendę".

8 godzin temu