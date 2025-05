TVP szykuje trzęsienie ziemi w programach spod szyldu „The Voice”?

fot. Waldemar Kompała / TVP

W miniony weekend zakończyła się emisja ósmej edycji „The Voice Kids”. Jej zwyciężczynią została Zosia Wójcik z drużyny Tomsona i Barona. W jury programu poza członkami Afromental znalazły się także Cleo i Natasza Urbańska. Kiedy wiosną 2026 r. program wróci na antenę TVP2, skład trenersko-jurorski może wyglądać zupełnie inaczej.

Telewizja Polska emituje trzy programy spod szyldu „The Voice” – poza odsłoną dziecięcą są to „The Voice Senior” oraz główny – „The Voice Of Poland”. Według informacji do których dotarł Pudelek, stacja ma w planach odświeżenie każdego z trzech formatów. Oznacza to, że większość jurorów może pożegnać się ze stanowiskami.

– Nie ma mowy o bezbarwnych ciociach „dobra rada”, które się uśmiechają i nie mają nic ciekawego do powiedzenia, powtarzając tylko wyświechtane frazesy, i piosenkarzach nudziarzach – mówi Pudelkowi informator, dodając, że znalezienie trenerów, którzy spełniliby te wymagania, wcale nie jest takie proste.

Karuzela nazwisk

– Nie wiadomo, w jakim stopniu uda się spełnienie tego planu, bo rozmowy z nowymi artystami są dość trudne. Po pierwsze, jest już mała pula gwiazd, z której można wybierać, bo wiele gwiazd zatrudniliśmy. A ci, którzy by się nadawali, cóż… Albo z góry odrzucają ofertę, bo nie chcą brać udziału w tego typu rozrywce, albo rzucają zaporową stawkę i nie chcą zejść z ceny. Do tego dochodzą osoby, które od dawna mają inne zobowiązania, wykluczające udział w „The Voice”. Kiedyś łatwiej się obsadzało wolne fotele. Gdyby telewizja nie była w stanie likwidacji i oferowała większy budżet, byłoby dużo łatwiej. A tak? Mniejsza kasa niż kiedyś, mniejsza pula gwiazd… Produkcji spędza to sen z powiek – dodaje źródło Pudelka.

Kto może być pewny zachowania stanowiska? Spokojnie spać mogą podobno Cleo oraz Tomson i Baron. – Oni tak wrośli w ten format, że są już jego ikonami. Nawet w TVP nikt nie chce ich zwalniać – komentuje informator Pudelka, dodając, że debiutujący w „The Voice Senior” Robert Janowski także spodobał się producentom na tyle, że będą chcieli kontynuować z nim współpracę.

Cała reszta osób związanych z każdym z formatów „Voice’a” może podobno zostać wymieniona. Stacji marzy się, by fotele jurorskie objęły m.in. sanah i Roxie. Pierwsza podobno konsekwentnie odmawia, deklarując, że „może za kilka lat”. A Roxie? – Ona jest świetnym przykładem, jak ten program zmienia życia. Byłaby świetną trenerką, bo jej historia inspiruje. Negocjacje trwają – zdradza osoba zaangażowana w produkcję programu.

„The Voice Of Poland” wróci na ekrany 6 września. „The Voice Senior” pojawi się zimą, a „The Voice Kids” wiosną 2026 r.