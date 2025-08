TVP ogłosiło nową trenerkę „The Voice Of Poland”. Wokalistka wraca do programu po sześciu latach

Oficjalne potwierdzenie w „Pytaniu na Śniadanie”

W porannym programie „Pytanie na Śniadanie” Dominika Matuszak potwierdziła, że Margaret powróci jako trenerka w 16. edycji „The Voice of Poland”. To ekscytujący powrót artystki do popularnego muzycznego talent show po sześciu latach przerwy.

Margaret znów w czerwonym fotelu

Margaret po raz pierwszy zasiadła w czerwonym fotelu trenerskim w 10. edycji programu, gdzie jej podopieczny Tadeusz Seibert zajął 3. miejsce. Towarzyszyli jej wtedy Kamil Bednarek, Michał Szpak oraz duet Tomson i Baron.

Artystka wyraziła ogromną radość z powrotu do programu i podkreśliła, że czekała na ten moment od dłuższego czasu:

– Marzyłam, żeby to powiedzieć już od dłuższego czasu – wracam do „The Voice of Poland”! – powiedziała Margaret w specjalnym wideo skierowanym do fanów programu.

Rozwój artystyczny i nowa energia

Margaret ujawniła, że w ciągu ostatnich sześciu lat mocno inwestowała w swój rozwój muzyczny, osobisty i artystyczny. Teraz wraca z nową energią i doświadczeniem, gotowa wspierać młode talenty.

– Nie mogę się doczekać, żeby podzielić się z uczestnikami tym, czego się nauczyłam przez te lata – podkreśliła piosenkarka.

Powrót do wspomnień z pierwszej edycji

Artystka wspomniała również o swoim debiucie w roli trenerki:

– Pamiętam, że te sześć lat temu to był bardzo burzliwy moment w moim życiu. Cieszę się, że ta burza minęła i teraz świeci słońce – powiedziała Margaret z uśmiechem.

Kiedy premiera 16. edycji „The Voice of Poland”?

Nowy sezon „The Voice of Poland” wystartuje 6 września 2025 roku na antenie TVP2. Gospodarzami programu ponownie będą Paulina Chylewska i Maciej Musiał. Skład pozostałych trenerów zostanie ujawniony w najbliższych dniach przez Telewizję Polską.