TVP ogłosiła występ megagwiazdy na Sylwestrze z Dwójką. Sting stanie na scenie obok Malika Montany, Dody i Maryli Rodowicz

To jedno z najbardziej spektakularnych ogłoszeń w historii tego wydarzenia

2025.12.08

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Telewizja Polska oficjalnie potwierdziła, że międzynarodową gwiazdą „Sylwestra z Dwójką” 2025 będzie legendarny Sting.

Sting gwiazdą „Sylwestra z Dwójką”! TVP potwierdza

W poniedziałkowy wieczór TVP ogłosiła informację, która natychmiast rozpaliła komentarze internautów. Na oficjalnym profilu Telewizji Polskiej pojawił się komunikat:

„Międzynarodową gwiazdą największej imprezy roku będzie Sting. Sylwester z Dwójką o 19:50 w Katowicach pod Spodkiem i w TVP2” – napisano na Instagramie stacji.

Tegoroczny sylwester odbędzie się w Katowicach, przed legendarnym Spodkiem. TVP od lat zaprasza światowe gwiazdy, ale obecność Stinga to wydarzenie, które znacząco podnosi prestiż imprezy.

Ile kosztuje występ Stinga? TVP milczy

„Gazeta Wyborcza” próbowała ustalić kwotę, jaką TVP zapłaci artyście, jednak telewizja odmówiła komentarza. Według doniesień medialnych honorarium ma być pokryte z umowy sponsorskiej – co wpisuje się w model finansowania gwiazd stosowany przez TVP w ostatnich latach.

Malik Montana na „Sylwestrze z Dwójką 2025”

Równie dużym zaskoczeniem była oficjalna informacja, że podczas gali wystąpi Malik Montana – jeden z najgłośniejszych raperów w kraju.

Koncert odbędzie się 31 grudnia 2025 roku przed katowickim Spodkiem, a start zaplanowano na godz. 19:50.

Obecność Malika Montany, jak podają jego współpracownicy, potwierdzili również inni artyści. Raper otrzymał już pierwsze gratulacje – m.in. od Diho, z którym wielokrotnie współpracował.

Co oznacza ten występ dla Malika i fanów?

Udział w tak dużej gali to dla rapera przełomowy moment:

  • otwiera go na nową, masową publiczność,

  • potwierdza umocnienie rapu w mainstreamie,

  • daje możliwość zaprezentowania specjalnego sylwestrowego show.

Dla fanów to okazja, by zobaczyć Malika w wyjątkowej oprawie telewizyjnej – zwłaszcza jeśli nie uczestniczyli w jego koncertach w 2025 roku.

Gwiazdorski line-up „Sylwestra z Dwójką” 2025

Tegoroczna edycja ma być jednym z największych widowisk muzycznych w Polsce. Oprócz Stinga i Malika Montany na scenie zobaczymy największe nazwiska polskiej rozrywki:

  • Doda

  • Maryla Rodowicz

  • Justyna Steczkowska

  • Dawid Kwiatkowski

  • Kayah

  • Ich Troje

  • Piersi

  • Piotr Kupicha i Feel

  • Oskar Cyms

  • Roxie Węgiel

  • Viki Gabor

  • CLEO

  • Kuba Badach

  • Margaret

  • Michał Szpak

  • Malik Montana

Entuzjazm internautów po ogłoszeniu Stinga

Informacja o występie brytyjskiej legendy rocka i popu wywołała ogromne poruszenie. W komentarzach pod wpisem TVP dominowała zachwyt i niedowierzanie:

„Coś pięknego”,
„Wow”,
„Ale niespodzianka”,
„Szok”,
„Ale petarda!”

Reakcje w sieci jasno wskazują, że Sting jest najmocniejszym punktem programu i jednym z największych magnesów tegorocznego wydarzenia.

