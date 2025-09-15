TVP „odmrozi” Marylę Rodowicz, a ta wystąpi w nietypowym duecie z czołowym reprezentantem polskiej sceny rapowej

fot. Karol Makurat / tarakum.pl

Po zmianie wyborach parlamentarnych w 2023 r. nowe władze TVP wprowadziły w niej widoczne zmiany. Jedną z nich było zdjęcie z anteny gwiazd, które kojarzyły się z ośmioma latami rządów PiS. Tym samym m.in. Maryla Rodowicz z dnia na dzień stała się w publicznej stacji persona non grata. – Jestem trochę obrażona na TVP, ponieważ oni mnie zupełnie skreślili. Od roku mówią, że ja się nie mieszczę w ich formule – komentowała na początku 2025 r. gwiazda.

Maryla Rodowicz i Malik Montana razem na scenie

Okazuje się, że „ban” na TVP nie trwa wiecznie. „Super Express” zdradził dziś, że to właśnie Rodowicz będzie jedną z czołowych gwiazd tegorocznego telewizyjnego sylwestra. – Stacja zadbała o to, by w tym roku przebić wszystkich. Ukochana gwiazda Polaków będzie najjaśniejszym punktem, ale szykują też sporo niespodzianek. Zadbają też o młodzież – będą stare i nowe przeboje, coś dla każdego – cytuje swojego informatora redakcja.

Według „Superaka” Maryla ma się pojawić na scenie z gośćmi. Jednym z nich będzie… Malik Montana. Raper ma już na koncie wspólny telewizyjny występ z Majką Jeżowską. Teraz „dołoży” do tego kolejną ikonę.

Co powiecie na takie zestawienie?