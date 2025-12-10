TVP Info pomyliło Stinga z Cezarym Pazurą

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

TVP Info znów znalazło się w centrum uwagi. Wszystko przez zabawną, ale głośno komentowaną pomyłkę – do artykułu o Stingu, ogłoszonym jako gwiazda „Sylwestra z Dwójką”, redakcja dołączyła… zdjęcie Cezarego Pazury. Sam aktor szybko dostrzegł błąd i udostępnił go na swoim Instagramie.

Sylwester z Dwójką 2025: Sting główną gwiazdą

Telewizja Polska potwierdziła, że w tym roku podczas „Sylwestra z Dwójką” na scenie pojawi się legendarny muzyk Sting. Obok niego wystąpią także m.in. Doda, Justyna Steczkowska, Dawid Kwiatkowski oraz Maryla Rodowicz. Według doniesień, do grona artystów mają dołączyć również Blanka i Malik Montana.

Wydarzenie zapowiada się na jedną z największych imprez sylwestrowych – TVP chce powalczyć o widzów z Polsatem i TV Republiką.

Pomyłka na stronie TVP Info

Ogłoszenie udziału Stinga pojawiło się także w serwisie TVP Info. I właśnie tam doszło do wpadki: zamiast zdjęcia Stinga w artykule zamieszczono fotografię Cezarego Pazury.

Aktor szybko zareagował i udostępnił zrzut ekranu w swojej relacji na Instagramie, komentując z humorem:



„A niepodobny”.

W mediach natychmiast pojawiły się żarty, pytania o podobieństwo obu panów i komentarze internautów wytykających TVP brak staranności.

Reakcje internautów: śmiech i niedowierzanie

Wpadka wywołała lawinę komentarzy. Część widzów potraktowała ją jako zabawną pomyłkę, inni uznali za kolejny przykład niedociągnięć w redakcji TVP Info. Jedno jest pewne – internet żyje tym tematem, a Cezary Pazura po raz kolejny udowodnił, że potrafi podejść do sytuacji z dystansem.