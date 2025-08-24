Szukaj
CGM

TV Republika zrobiła z Donalda Tuska czarnoskórego rapera, który ma „niemieckie papiery” i łańcuch z napisem KPO

TV Republika znowu wykorzystuje AI, aby ośmieszyć premiera

2025.08.24

opublikował:

TV Republika zrobiła z Donalda Tuska czarnoskórego rapera, który ma „niemieckie papiery” i łańcuch z napisem KPO

Donald Tusk jako amerykański raper

Telewizja Republika ponownie wykorzystała sztuczną inteligencję do stworzenia satyrycznego materiału uderzającego w premiera Donalda Tuska. W programie „Express Republiki” pokazano wideo, w którym polityk został przedstawiony jako amerykański raper – z dredami, złotymi łańcuchami z napisem „KPO” oraz w towarzystwie rapowej muzyki. W tle słyszymy też głos śpiewający, że Tusk ma „niemieckie papiery”.

To nie pierwszy raz, gdy Republika sięga po AI

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy stacja sięga po sztuczną inteligencję. Wcześniej Telewizja Republika zaprezentowała np. ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w absurdalnej scenerii – w wannie z krokodylem. Tego typu materiały, według krytyków, zamiast bawić, mogą wprowadzać część widzów w błąd.

Mocne reakcje internautów

Emitowany fragment wywołał falę komentarzy w sieci. Widzowie wskazywali, że wielu odbiorców mogło nie zauważyć, iż to satyra wygenerowana przez AI.

Jak napisał jeden z komentujących:

„Ten ściek większość łyknie jak prawdę, bo nie zada sobie nawet trudu, by doczytać, że to satyra wygenerowana przez AI.”

Internauci nie szczędzili również krytyki prowadzącemu Rafałowi Patyrze, którego określano w mediach społecznościowych jako „upadek stulecia”.

Tagi


Popularne newsy

Do sieci trafiło nagranie z totalnie nagim Lil Nas X spacerującym po ulicach Los Angeles
NEWS

Do sieci trafiło nagranie z totalnie nagim Lil Nas X spacerującym po ulicach Los Angeles

Prokuratura bada okoliczności śmierci Stanisława Soyki
NEWS

Prokuratura bada okoliczności śmierci Stanisława Soyki

Malik i Kazior „niczego nie pamiętają i odmawiają zeznań”
NEWS

Malik i Kazior „niczego nie pamiętają i odmawiają zeznań”

Rodzina Stanisława Soyki zabrała głos
NEWS

Rodzina Stanisława Soyki zabrała głos

Ed Sheeran wskazał swoje ulubione albumy rapowe. Gwiazdor jest fanem klasyki
NEWS

Ed Sheeran wskazał swoje ulubione albumy rapowe. Gwiazdor jest fanem klasyki

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Stanisława Soyki: Nie ma przesłanek wskazujących na udział osób trzecich
NEWS

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Stanisława Soyki: Nie ma przesłanek wskazujących na udział osób trzecich

Viki Gabor chwali się pierwszymi tatuażami po 18. urodzinach
NEWS

Viki Gabor chwali się pierwszymi tatuażami po 18. urodzinach

Polecane

FOTO
Męskie Granie Orkiestra, Zalewski, Brodka, Mystic 30, Igor Herbut, Wiktor Waligóra, Ofelia, Sistars, Błażej Król, Masecki, Przebiśniego, Livka – 23.08.25

Męskie Granie Orkiestra, Zalewski, Brodka, Mystic 30, Igor Herbut, Wik ...

Zdjęcia z finału tegorocznej trasy Męskiego Grania

1 godzinę temu

FOTO
Męskie Granie: Zalewski X T.Love, Mrozu, Igo, Myslovitz, Współgłosy, Natalia Szroeder, Łąki Łan, Fisz Emade Tworzywo, Dryskull, Mana, Songbird, Magda Kluz – 22.08.25

Męskie Granie: Zalewski X T.Love, Mrozu, Igo, Myslovitz, Współgłosy, N ...

Zdjęcia z piątkowych koncertów Męskiego Grania na Lotnisku Bemowo

1 godzinę temu

CGM
Patti Smith świętuje 50 lat albumu „Horses” – reedycja i trasa koncertowa

Patti Smith świętuje 50 lat albumu „Horses” – reedycja i trasa koncert ...

Patti Smith zapowiedziała trasę koncertową, podczas której wykona album "Horses" w całości

2 godziny temu

CGM
Coldplay oddaje hołd Oasis podczas inauguracji rezydencji na Wembley

Coldplay oddaje hołd Oasis podczas inauguracji rezydencji na Wembley

Rezydencja Coldplay na Wembley - rekordowa seria koncertów

2 godziny temu

CGM
Donald Trump nazywa Jacka White’a „wyblakłym przegrywam, która lata świetności ma już za sobą”

Donald Trump nazywa Jacka White’a „wyblakłym przegrywam, k ...

Ostra wymiana słów na linii Jack White - administracja Trumpa

2 godziny temu

CGM
Męskie Granie 2025 za nami. Znamy szczegóły przyszłorocznej edycji!

Męskie Granie 2025 za nami. Znamy szczegóły przyszłorocznej edycji!

Finał Męskiego Grania odbył się na Lotnisku Bemowo

2 godziny temu