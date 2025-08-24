TV Republika zrobiła z Donalda Tuska czarnoskórego rapera, który ma „niemieckie papiery” i łańcuch z napisem KPO

— Ogladam”Wiadomości”,bo nie stać mnie na dopalacze2 (@OgladamW) August 23, 2025

To nie pierwszy raz, gdy Republika sięga po AI

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy stacja sięga po sztuczną inteligencję. Wcześniej Telewizja Republika zaprezentowała np. ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w absurdalnej scenerii – w wannie z krokodylem. Tego typu materiały, według krytyków, zamiast bawić, mogą wprowadzać część widzów w błąd.

Mocne reakcje internautów

Emitowany fragment wywołał falę komentarzy w sieci. Widzowie wskazywali, że wielu odbiorców mogło nie zauważyć, iż to satyra wygenerowana przez AI.

Jak napisał jeden z komentujących:

„Ten ściek większość łyknie jak prawdę, bo nie zada sobie nawet trudu, by doczytać, że to satyra wygenerowana przez AI.”

Internauci nie szczędzili również krytyki prowadzącemu Rafałowi Patyrze, którego określano w mediach społecznościowych jako „upadek stulecia”.