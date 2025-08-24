TV Republika zrobiła z Donalda Tuska czarnoskórego rapera, który ma „niemieckie papiery” i łańcuch z napisem KPO

Donald Tusk jako amerykański raper
Telewizja Republika ponownie wykorzystała sztuczną inteligencję do stworzenia satyrycznego materiału uderzającego w premiera Donalda Tuska. W programie „Express Republiki” pokazano wideo, w którym polityk został przedstawiony jako amerykański raper – z dredami, złotymi łańcuchami z napisem „KPO” oraz w towarzystwie rapowej muzyki. W tle słyszymy też głos śpiewający, że Tusk ma „niemieckie papiery”.
Oglądacie na własną odpowiedzialność: pic.twitter.com/xBtyEoGr3S
— Ogladam”Wiadomości”,bo nie stać mnie na dopalacze2 (@OgladamW) August 23, 2025
To nie pierwszy raz, gdy Republika sięga po AI
Nie jest to pierwszy przypadek, gdy stacja sięga po sztuczną inteligencję. Wcześniej Telewizja Republika zaprezentowała np. ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w absurdalnej scenerii – w wannie z krokodylem. Tego typu materiały, według krytyków, zamiast bawić, mogą wprowadzać część widzów w błąd.
Mocne reakcje internautów
Emitowany fragment wywołał falę komentarzy w sieci. Widzowie wskazywali, że wielu odbiorców mogło nie zauważyć, iż to satyra wygenerowana przez AI.
Jak napisał jeden z komentujących:
„Ten ściek większość łyknie jak prawdę, bo nie zada sobie nawet trudu, by doczytać, że to satyra wygenerowana przez AI.”
Internauci nie szczędzili również krytyki prowadzącemu Rafałowi Patyrze, którego określano w mediach społecznościowych jako „upadek stulecia”.