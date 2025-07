Trudno w to uwierzyć, ale z tym gigantem rocka Ozzy dopiero w weekend spotkał się pierwszy raz w karierze

fot. mat. pras.

W weekend w Birmingham doszło do jednej z najbardziej spektakularnych imprez w historii metalu. Black Sabbath i Ozzy Osbourne pożegnali się ze sceną w towarzystwie gigantów – m.in. Metalliki, Guns N’ Roses, Toola, Stevena Tylera z Aerosmith i wielu, wielu innych.

O tym, co działo się na scenie, napisano już wiele. Wydarzenie „Back To The Beginning” przez trzy dni było dostępne w formie PPV, ale niewykluczone, że prędzej czy później pojawi się ono jeszcze na rynku. Ciekawie było również za kulisami. Sid Wilson ze Slipknot na oczach Ozzy’ego Osbourne’a oświadczył się jego córce Kelly. Poza tym, choć trudno w to uwierzyć, Osbourne po raz pierwszy w życiu spotkał się z innym gigantem rocka.

„Był prawdziwym gentlemanem”

Mogłoby się wydawać, że „Back To The Beginning” to spotkanie „starych znajomych”. Okazuje się jednak, że mimo kilku dekad na scenie niektórzy nie mieli dotychczas możliwości się poznać. W sobotę doszło do pierwszego spotkania Ozzy’ego z wokalistą Guns N’ Roses Axlem Rose’em.

– W moim wieku nie spotyka się już wielu legend. Był prawdziwym gentlemanem – podsumował wymianę uprzejmości z Axlem Ozzy.