Trevor Noah roastuje Nicki Minaj na Grammy 2026 za poparcie dla Trumpa

Trevor Noah komentuje polityczne kontrowersje raperki

2026.02.02

Podczas gali Grammy 2026 w Los Angeles, komik Trevor Noah nie omieszkał skomentować politycznych powiązań Nicki Minaj. Raperka ostatnio wywołała kontrowersje swoim wsparciem dla administracji Donalda Trumpa, pojawiając się na wydarzeniu w Białym Domu.

Noah w swoim monologu żartował:

„Nicki Minaj nie ma z nami. Nadal jest w Białym Domu z Donaldem Trumpem, omawiając bardzo ważne kwestie.”

Następnie wykonał parodię Trumpa, odnosząc się do znanych tekstów Minaj i jej wizerunku medialnego, co wywołało salwy śmiechu wśród widowni.

Nicki Minaj w ogniu krytyki

W ostatnich miesiącach Nicki Minaj wzbudziła kontrowersje nie tylko poparciem dla Trumpa, ale również krytyką dziennikarza Don Lemon. Raperka opublikowała w sieci ostre komentarze w sprawie protestu ICE w Minnesocie, które spotkały się z dużym sprzeciwem i zarzutami o homofobię oraz ignorancję polityczną.

Minaj była także gościem wydarzenia Turning Point USA, gdzie wyraziła „szacunek i podziw” dla Donalda Trumpa oraz kontynuowała krytykę gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma. W konsekwencji dezaktywowała swoje konto na Instagramie w związku z falą krytyki.

Polityczne wypowiedzi gwiazd na Grammy 2026

Gala Grammy 2026 była również okazją dla innych artystów do wyrażenia swoich opinii politycznych. W swoich przemówieniach głos zabrali m.in. Bad Bunny, Billie Eilish i Olivia Dean, którzy krytykowali działania ICE i administrację USA.

Kontrowersje wokół Nicki Minaj pokazują, jak polityczne powiązania artystów stają się tematem publicznej debaty w Stanach Zjednoczonych.

