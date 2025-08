Trenerzy 16. edycji „The Voice of Poland” po raz pierwszy razem na planie. Zobacz pierwsze zdjęcia

Foto: Arsen Petrovych / TVP

Już niebawem widzowie TVP2 ponownie zasiądą przed telewizorami, by śledzić zmagania uczestników kolejnej, 16. edycji „The Voice of Poland”. Dziś poznaliśmy oficjalny skład trenerski, który właśnie rozpoczął nagrania do nowego sezonu. Na planie pojawili się: Margaret, Michał Szpak, Kuba Badach, a także dobrze znany duet Tomson i Baron. Ich pierwsze spotkanie dostarczyło mnóstwo emocji, a atmosfera była pełna pozytywnej energii.

Oficjalne ogłoszenie trenerów w „Pytaniu na śniadanie”

Informację o nowym składzie trenerskim ogłoszono w programie „Pytanie na śniadanie”, gdzie Marta Surnik towarzyszyła artystom w trakcie pierwszych nagrań promocyjnych. Choć widzowie mogli się spodziewać powrotu niektórych znanych twarzy, największe zaskoczenie wywołała Margaret, która ponownie zasiadła na słynnym czerwonym fotelu.

„Dzisiaj wstałam godzinę przed budzikiem i czekałam, aż będę mogła przyjść na plan. Naprawdę tęskniłam za tym programem” – wyznała Margaret z widocznym wzruszeniem.

Energetyczne spotkanie trenerów: emocje i entuzjazm

Margaret nie tylko wniosła do programu nową energię, ale także wywołała entuzjazm wśród swoich kolegów z trenerskiego grona. „Jak wbiła do mojej garderoby z takim promieniem energii, to mówię: 'Dobra, robimy to!’” – powiedział podekscytowany Baron. „Wiem, że będę miał w niej dużego rywala, ale o to właśnie chodzi” – dodał Michał Szpak.

Trenerzy o swoich oczekiwaniach wobec uczestników

Każdy z trenerów podzielił się również swoimi przemyśleniami na temat tego, czego oczekuje od uczestników nowej edycji. Michał Szpak jasno określił, że nie szuka perfekcji technicznej, lecz prawdziwych emocji i autentyczności.

„Czekam na kogoś, kto będzie śpiewał ze swojego wnętrza. Kogoś, po kim poczuję, że ta piosenka jest jego, a nie tylko wyuczoną kompozycją.”

Z kolei Kuba Badach stawia na doświadczenie i prostotę przekazu:

„Zbiór moich doświadczeń to taki pewny port, gdzie można usłyszeć kilka prostych rad, które będą zawsze aktualne.”

Emocje i muzyka w centrum nowej edycji

Tomson, który od lat wspólnie z Baronem ocenia talenty wokalne Polaków, zapewnił, że 16. edycja „The Voice of Poland” będzie pełna autentyczności:

„Będą czyste łzy, będą czyste emocje i szczere.”

Pierwsze odcinki programu — jak zawsze — rozpoczną się od Przesłuchań w Ciemno, które będą emitowane od 6 września w TVP2. Z pewnością nie zabraknie zarówno nowych talentów, jak i zaskakujących zwrotów akcji.

Nowa energia i sprawdzone twarze — zapowiada się hit sezonu

Powrót Margaret, charyzma Michała Szpaka, spokój i doświadczenie Kuby Badacha oraz energia duetu Tomson i Baron tworzą mieszankę pełną pasji i różnorodności. W połączeniu z emocjami uczestników i produkcyjnym rozmachem, 16. sezon „The Voice of Poland” zapowiada się jako jeden z najmocniejszych w historii formatu.