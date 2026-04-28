CGM

Tragiczny wypadek przed koncertem Shakiry w Brazylii. Nie żyje członek jej ekpiy

Podczas przygotowań do wielkiego koncertu Shakira doszło do tragicznego zdarzenia

2026.04.28

opublikował:

Evoto

Podczas przygotowań do wielkiego koncertu Shakira doszło do tragicznego zdarzenia. Na plaży Copacabana w Rio de Janeiro zginął członek ekipy technicznej, który pracował przy budowie sceny na nadchodzący występ.

Śmiertelny wypadek podczas budowy sceny

Do tragedii doszło w niedzielę, 26 kwietnia, podczas montażu konstrukcji scenicznej w ramach wydarzenia Todo Mundo No Rio. Pracownik uległ poważnemu wypadkowi w trakcie wykonywania obowiązków.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, które udzieliły pierwszej pomocy i przetransportowały poszkodowanego do szpitala. Niestety, mimo szybkiej reakcji, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Organizatorzy wydarzenia wydali oświadczenie, w którym wyrazili głębokie współczucie rodzinie ofiary oraz zapewnili wsparcie dla bliskich i współpracowników zmarłego.

Koncert Shakiry na Copacabanie – wielkie wydarzenie muzyczne

Już 2 maja Shakira ma wystąpić na specjalnie przygotowanej scenie na Copacabanie. Koncert jest częścią popularnego cyklu Todo Mundo No Rio, który od lat przyciąga setki tysięcy, a nawet miliony widzów.

Wydarzenia te są znane z ogromnej skali i darmowego wstępu, co sprawia, że przyciągają fanów z całego świata. Występ Shakiry zapowiada się jako jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń roku.

Rekordowe koncerty na Copacabanie

Plaża Copacabana była już miejscem spektakularnych koncertów światowych gwiazd. W 2024 roku Madonna zgromadziła około 1,6 mln widzów, co było rekordem w jej karierze.

Z kolei rok później Lady Gaga przyciągnęła aż 2,5 mln fanów, ustanawiając jeden z największych koncertów solowych w historii popkultury.

Wpływ wydarzeń na gospodarkę Rio de Janeiro

Darmowe koncerty organizowane na Copacabanie mają nie tylko znaczenie kulturalne, ale także ekonomiczne. Przyciągają turystów i generują ogromne zyski dla miasta.

Występ Madonny przyniósł lokalnej gospodarce ponad 60 mln dolarów, natomiast koncert Lady Gagi wygenerował około 109 mln dolarów. Tegoroczny koncert Shakiry również może znacząco wpłynąć na rozwój turystyki i biznesu w regionie.

Tagi


Polecane

