Szukaj
CGM

Tragiczna śmierć rapera FastCash CMoney. Miesiąc przed końcem dozoru sądowego

Strzelanina w Memphis wstrząsnęła fanami

2025.08.13

opublikował:

Tragiczna śmierć rapera FastCash CMoney. Miesiąc przed końcem dozoru sądowego

Wschodząca gwiazda rapu z Memphis, FastCash CMoney (Cordney Smith), zginął w brutalnej strzelaninie na miesiąc przed planowanym zakończeniem federalnego dozoru sądowego.

Strzelanina w Memphis wstrząsnęła fanami

Do tragedii doszło w niedzielny poranek. Policja w Memphis otrzymała zgłoszenie o strzelaninie w rejonie Macaulay Drive i Macaulay Cove, gdzie ostrzelano kilka domów. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce odnaleźli ciało rapera około pół mili dalej, na skrzyżowaniu Maritavia Street i Georgian Drive. Śledztwo w sprawie zabójstwa jest w toku.

Kryminalna przeszłość FastCash CMoney

Z dokumentów federalnych z 2019 roku wynika, że raper był wcześniej skazany wraz z 17 innymi członkami grupy FastCash za spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego oraz posiadanie i próbę dystrybucji marihuany.
CMoney został uznany winnym udziału w defraudacji na kwotę ponad 240 tysięcy dolarów oraz próby przemytu ponad 100 kilogramów marihuany. Spędził w więzieniu 18 miesięcy, a po wyjściu pozostawał pod nadzorem kuratora. Zwolnienie z dozoru miało nastąpić 29 września 2025 roku.

Kariera muzyczna i życie prywatne

FastCash CMoney był znany jako członek duetu rapowego FastCash Boyz, który zdobył popularność na lokalnej scenie hip-hopowej w Memphis. Rodzina wspomina go jednak przede wszystkim jako kochającego ojca, którego nagła śmierć jest ogromnym ciosem dla bliskich i fanów.

 

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes i Marika pokłócili się na wizji w TVN24
NEWS

Ten Typ Mes i Marika pokłócili się na wizji w TVN24

Diss Bedoes „spadł z rowerka”. Raper komentuje sytuację
NEWS

Diss Bedoes „spadł z rowerka”. Raper komentuje sytuację

Gigant rapowej sceny na płycie Numera
NEWS

Gigant rapowej sceny na płycie Numera

Tede twierdzi, że Matheo go olał. Producent odpowiada
NEWS

Tede twierdzi, że Matheo go olał. Producent odpowiada

Bedoes zrugał publiczność na koncercie 50 Centa
NEWS

Bedoes zrugał publiczność na koncercie 50 Centa

Ten Typ Mes odzyskał komputer
NEWS

Ten Typ Mes odzyskał komputer

Marcin Flint o kontrowersjach związanych z koncertem Maxa Korzha: „Mam w głębokim poważaniu, kto był na jego koncercie, czyimi flagami tam machano i kto w związku z tym dostał sraczki”
NEWS

Marcin Flint o kontrowersjach związanych z koncertem Maxa Korzha: „Mam w głębokim poważaniu, kto był na jego koncercie, czyimi flagami tam machano i kto w związku z tym dostał sraczki”

Polecane

CGM
Pamiętacie nielegalnie nakręcony teledysk Katy Perry w Hiszpanii? Artystkę właśnie ukarano grzywną

Pamiętacie nielegalnie nakręcony teledysk Katy Perry w Hiszpanii? Arty ...

Kontrowersyjny plan zdjęciowy w Ses Salines Natural Park

1 godzinę temu

CGM
Metallica planuje rezydencję w Las Vegas Sphere? Robert Trujillo: „Możliwości są nieograniczone”

Metallica planuje rezydencję w Las Vegas Sphere? Robert Trujillo: „Moż ...

Pierwszy zespół heavy rock w historii Sphere?

2 godziny temu

CGM
Taylor Swift rejestruje znak towarowy „TLOAS”. Poza muzyką artystka chce produkować wszystko – od świec po głośniki

Taylor Swift rejestruje znak towarowy „TLOAS”. Poza muzyką artystka ch ...

„TLOAS” obejmie znacznie więcej niż muzykę

2 godziny temu

CGM
Machine Gun Kelly i Sydney Sweeney są parą? Plotki o romansie zostały rozwiane

Machine Gun Kelly i Sydney Sweeney są parą? Plotki o romansie zostały ...

Skąd wzięły się plotki o romansie rapera i aktorki?

2 godziny temu

CGM
Kid Cudi o nadużywaniu kokainy i walce o życie: „Brałem, żeby nie rozwalić sobie mózgu”

Kid Cudi o nadużywaniu kokainy i walce o życie: „Brałem, żeby ni ...

Raper podkreśla, że jest wdzięczny, iż wciąż żyje i może opowiedzieć swoją historię.

2 godziny temu

CGM
Marcin Flint o kontrowersjach związanych z koncertem Maxa Korzha: „Mam w głębokim poważaniu, kto był na jego koncercie, czyimi flagami tam machano i kto w związku z tym dostał sraczki”

Marcin Flint o kontrowersjach związanych z koncertem Maxa Korzha: &#82 ...

„Zawstydza 95 % naszego rapu”

3 godziny temu