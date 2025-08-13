Tragiczna śmierć rapera FastCash CMoney. Miesiąc przed końcem dozoru sądowego

Wschodząca gwiazda rapu z Memphis, FastCash CMoney (Cordney Smith), zginął w brutalnej strzelaninie na miesiąc przed planowanym zakończeniem federalnego dozoru sądowego.

Strzelanina w Memphis wstrząsnęła fanami

Do tragedii doszło w niedzielny poranek. Policja w Memphis otrzymała zgłoszenie o strzelaninie w rejonie Macaulay Drive i Macaulay Cove, gdzie ostrzelano kilka domów. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce odnaleźli ciało rapera około pół mili dalej, na skrzyżowaniu Maritavia Street i Georgian Drive. Śledztwo w sprawie zabójstwa jest w toku.

Kryminalna przeszłość FastCash CMoney

Z dokumentów federalnych z 2019 roku wynika, że raper był wcześniej skazany wraz z 17 innymi członkami grupy FastCash za spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego oraz posiadanie i próbę dystrybucji marihuany.

CMoney został uznany winnym udziału w defraudacji na kwotę ponad 240 tysięcy dolarów oraz próby przemytu ponad 100 kilogramów marihuany. Spędził w więzieniu 18 miesięcy, a po wyjściu pozostawał pod nadzorem kuratora. Zwolnienie z dozoru miało nastąpić 29 września 2025 roku.

Kariera muzyczna i życie prywatne

FastCash CMoney był znany jako członek duetu rapowego FastCash Boyz, który zdobył popularność na lokalnej scenie hip-hopowej w Memphis. Rodzina wspomina go jednak przede wszystkim jako kochającego ojca, którego nagła śmierć jest ogromnym ciosem dla bliskich i fanów.