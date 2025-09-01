Szukaj
Tomb zdradził, ile zarobił za walkę z Filipkiem

Artyści zmierzyli się w Fame MMA w 2019 r.

2025.09.01

opublikował:

Kilka miesięcy temu Filipek zdradził, że kiedy w 2020 r. bił się na gali Fame MMA z Sobotą, zainkasował za ten pojedynek 30 tys. zł. Teraz dowiedzieliśmy się, jakie wynagrodzenie rok wcześniej za walkę właśnie z Filipkiem otrzymał Tomb. W rozmowie z Szalonym Reporterem artysta zdradził, że za przegrany pojedynek z ówczesnym reprezentantem QueQuality na jego konto wpadło 35 tys. zł.

„Chodzi o zasięgi”

Main eventy nie miały takich stawek. Wiem, że wtedy za main event na FEN-ie zawodowcy mieli 30 tys. zł. Wtedy też było takie myślenie, że ktoś całe życie trenuje i dostaje tyle, a tutaj jacyś z internetu. Teraz ludzie wiedzą już, że tu chodzi o zasięgi – skomentował Tomb.

