CGM

Tomb założył agencję ghostwriterów. W ekipie także trójka innych raperów

Artyści "tworzą muzykę od A do Z".

2025.08.29

opublikował:

Tomb założył agencję ghostwriterów. W ekipie także trójka innych raperów

fot. Adrian Obreczarek (@adrian_obreczarek)

Tomb otwarcie mówi o tym, że jest ghostwriterem. Artysta naturalnie nie zdradza, dla kogo pisze, ponieważ wykonawcy raczej nie życzą sobie, by ujawniać informacje o tym, że nie są autorami „swoich” piosenek. Reprezentant SBM Labelu idzie dalej i ogłasza powstanie pierwszej polskiej agencji songwriterskiej. W skład Ghosttime wchodzą także inni twórcy – AdMa, Gibb Key oraz AGM.

„Tworzymy muzykę od A do Z”

Ghosttime deklaruje, że „tworzy muzykę od A do Z”. – Napiszemy Ci tekst, dobierzemy beat od topowych producentów, ogarniemy studio, realizatora i mix – a Ty po prostu bądź – czytamy na instagramowym profilu projektu.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez AGENCJA GHOST TIME (@ghosttime.pl)

