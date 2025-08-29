Tomb założył agencję ghostwriterów. W ekipie także trójka innych raperów

fot. Adrian Obreczarek (@adrian_obreczarek)

Tomb otwarcie mówi o tym, że jest ghostwriterem. Artysta naturalnie nie zdradza, dla kogo pisze, ponieważ wykonawcy raczej nie życzą sobie, by ujawniać informacje o tym, że nie są autorami „swoich” piosenek. Reprezentant SBM Labelu idzie dalej i ogłasza powstanie pierwszej polskiej agencji songwriterskiej. W skład Ghosttime wchodzą także inni twórcy – AdMa, Gibb Key oraz AGM.

„Tworzymy muzykę od A do Z”

Ghosttime deklaruje, że „tworzy muzykę od A do Z”. – Napiszemy Ci tekst, dobierzemy beat od topowych producentów, ogarniemy studio, realizatora i mix – a Ty po prostu bądź – czytamy na instagramowym profilu projektu.