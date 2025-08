Tomb wyręczy Bedoesa w beefie z Eripe?

fot. Adrian Obreczarek (@adrian_obreczarek)

Eripe spuścił wczoraj bombę na Bedoesa, publikując mocny diss zatytułowany „Rapuj k***”. Reprezentant Patokalipsy odpowiedział w ten sposób na fizyczny atak Bedoesa na niego, do którego doszło podczas niedawnego Sun Festivalu.

W swoim dissie RIP zachęca Borysa do nagrania odpowiedzi. „Już drugi raz z krwią na rękach Ci powtarzam: 'rapuj, k***o'” – zwraca się do rywala raper.

„Za coś trzeba żyć”

No właśnie, czy Bedoes zdecyduje się odpowiedzieć? Słuchacze szydzą w mediach społecznościowych, sugerując, że jeśli doczekamy się reakcji z jego strony, to tylko wtedy, gdy tekst dissu napisze za niego Tomb. Co ciekawe, sam reprezentant SBM Labelu nie wyklucza, że mógłby to zrobić. Poproszony przez jednego ze słuchaczy o to, by nie pisał dissu dla Bedoesa (którego ów słuchacz nazywa „grubym”) za pieniądze, Tomb stwierdził: – Za coś trzeba żyć. Poza tym Bedoes nie jest gruby.

Tomb trolluje czy faktycznie jest w stanie napisać dla Bedoesa odpowiedź na diss Eripe? Jak sądzicie?