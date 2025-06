„To ze mną coś nie tak jest, podobno?” – o azylu w hałasie świata

fot. mat. pras.

Za produkcję i beat odpowiada Distroke, który stworzył muzyczną przestrzeń idealnie korespondującą z tekstem – pełną kontrastów, niedopowiedzeń i nieoczywistych emocji. Autorką tekstu, wokalu i topline’u jest sama Efi, która również… stanęła za montażem teledysku. To artystka kompletna, samodzielna, bezkompromisowa – obecna w każdym detalu swojej twórczości.

Klip do „Azylu” to metaforyczna opowieść obrazem pełnym symboliki. Zdjęcia do wideo wykonał Maciej Świechowski. Na ekranie otrzymujemy subtelne wizualne opowieści, które można interpretować na wiele sposobów, w zależności od własnych przeżyć: rozprawianie się z bolesnymi etykietami, które otrzymujemy od życia.

„W mojej głowie wniosłam azyl”

„Azyl” to głos w sprawie samotności, trudnych emocji, walki z presją i potrzeby wycofania się, by zachować siebie. Tekst porusza kwestie empatii, wyczerpania, samosabotażu i lęku przed oceną. „W mojej głowie wniosłam azyl” – śpiewa Efi, dając wyraz wewnętrznej potrzeby ochrony tego, co kruche, ale prawdziwe. To wyraz introwertycznej wrażliwości i zarazem protest przeciwko społecznemu przymusowi nieustannego dopasowania się do cudzych oczekiwań.

Choć Efi konsekwentnie wymyka się gatunkowym etykietom, jej styl łączy w sobie elementy emocjonalnego popu, rockowej surowości i rapowej ekspresji. Jej głos – zarówno dosłownie, jak i metaforycznie – trafia szczególnie do młodych dorosłych oraz osób, które zmagają się z własnymi emocjami, poszukują sensu i autentyczności.

Poza sceną Efi z powodzeniem buduje swoją obecność w social mediach – jej profile na TikToku, Instagramie i YouTube przyciągają dziesiątki tysięcy fanów, którzy cenią ją za empatię, szczerość i brak pozowania. Jej treści często poruszają tematykę zdrowia psychicznego, emocji, relacji czy samotności – i zdobywają tysiące organicznych interakcji. Charakterystyczne fioletowe włosy i pełne ekspresji nagrania stały się jej znakiem rozpoznawczym.