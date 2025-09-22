To musiało się tak skończyć. Polski koncert wschodzącej gwiazdy ze Stanów odwołany

fot. mat. pras.

Od kilku dni obserwujemy, jak daty kolejnych koncertów d4vd znikają z rozpisek organizatorów. Ze względu na problemy młodego artysty najpierw odwołano jego trasę po USA, potem zaczęły dochodzić do tego także występy w Europie. Wiedzieliśmy, że odwołanie zaplanowanego na 4 listopada występu w Warszawie jest tylko kwestią czasu i dziś możemy zakomunikować to oficjalnie: występ Amerykanina został odwołany.

d4vd chce współpracować z policją

Przypomnijmy – w należącej do d4vd Tesli znaleziono niedawno zwłoki poszukiwanej od półtora roku 15-latki. Artysta był widziany w jej towarzystwie przed śmiercią dziewczyny. Muzyk utrzymuje, że nie ma nic wspólnego ze śmiercią Celeste Rivas i deklaruje chęć współpracy ze służbami w celu wyjaśnienia jej okoliczności.

20-latek traci kontrakty reklamowe. Wytwórnia wstrzymała wydanie edycji deluxe jego albumu. Kali Uchis usunęła z platform streamingowych ich wspólną piosenkę. Jak potoczy się historia d4vd? Zobaczymy.