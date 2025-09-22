Szukaj
CGM

To musiało się tak skończyć. Polski koncert wschodzącej gwiazdy ze Stanów odwołany

W tle niebezpieczna historia o zwłokach 15-latki znalezionych w samochodzie.

2025.09.22

opublikował:

To musiało się tak skończyć. Polski koncert wschodzącej gwiazdy ze Stanów odwołany

fot. mat. pras.

Od kilku dni obserwujemy, jak daty kolejnych koncertów d4vd znikają z rozpisek organizatorów. Ze względu na problemy młodego artysty najpierw odwołano jego trasę po USA, potem zaczęły dochodzić do tego także występy w Europie. Wiedzieliśmy, że odwołanie zaplanowanego na 4 listopada występu w Warszawie jest tylko kwestią czasu i dziś możemy zakomunikować to oficjalnie: występ Amerykanina został odwołany.

d4vd chce współpracować z policją

Przypomnijmy – w należącej do d4vd Tesli znaleziono niedawno zwłoki poszukiwanej od półtora roku 15-latki. Artysta był widziany w jej towarzystwie przed śmiercią dziewczyny. Muzyk utrzymuje, że nie ma nic wspólnego ze śmiercią Celeste Rivas i deklaruje chęć współpracy ze służbami w celu wyjaśnienia jej okoliczności.

20-latek traci kontrakty reklamowe. Wytwórnia wstrzymała wydanie edycji deluxe jego albumu. Kali Uchis usunęła z platform streamingowych ich wspólną piosenkę. Jak potoczy się historia d4vd? Zobaczymy.

Tagi


Popularne newsy

Peja pracował w Ikei jako ochroniarz. „Po fali kradzieży na nocnej zmianie, wszyscy mnie pytali czy dlatego mnie wyrzucili”
NEWS

Peja pracował w Ikei jako ochroniarz. „Po fali kradzieży na nocnej zmianie, wszyscy mnie pytali czy dlatego mnie wyrzucili”

Gazeta Wyborcza ujawniała gdzie ukrywa się poszukiwany przez Interpol Jongmen
NEWS

Gazeta Wyborcza ujawniała gdzie ukrywa się poszukiwany przez Interpol Jongmen

Doda jest znów zakochana? „Musiałabym być kompletną atencyjną psychopatką, jeśli bym nadal eksponowała swój związek”
NEWS

Doda jest znów zakochana? „Musiałabym być kompletną atencyjną psychopatką, jeśli bym nadal eksponowała swój związek”

Na koncercie Malika Montany w Żaganiu rozpylono gaz pieprzowy. Raper przerwał koncert
NEWS

Na koncercie Malika Montany w Żaganiu rozpylono gaz pieprzowy. Raper przerwał koncert

Ben Affleck i Jennifer Lopez ponownie wystawiają dom na sprzedaż. Była para znacznie obniżyła cenę nieruchomości
NEWS

Ben Affleck i Jennifer Lopez ponownie wystawiają dom na sprzedaż. Była para znacznie obniżyła cenę nieruchomości

Morrissey odwołuje koncerty po „wiarygodnym groźbach śmierci”
NEWS

Morrissey odwołuje koncerty po „wiarygodnym groźbach śmierci”

Profeat prezentuje nowy album „Aloes” – osobistą podróż między Warszawą a Paryżem
NEWS

Profeat prezentuje nowy album „Aloes” – osobistą podróż między Warszawą a Paryżem

Polecane

CGM
Doda nie ma wątpliwości co do tego czy Polska powinna wziąć udział w Eurowizji, jeśli do konkursu dopuszczony będzie Izrael

Doda nie ma wątpliwości co do tego czy Polska powinna wziąć udział w E ...

Mocne słowa gwiazdy

6 godzin temu

CGM
Sara James od lat mierzy się z hejtem w internecie. „Komentowanie ciała nastolatki jest obrzydliwe”

Sara James od lat mierzy się z hejtem w internecie. „Komentowani ...

Hejt w internecie - codzienność młodej gwiazdy

6 godzin temu

CGM
U2 bronią „prawa do wolności słowa” po zawieszeniu programu Jimmy Kimmel Live

U2 bronią „prawa do wolności słowa” po zawieszeniu programu Jimmy Kimm ...

Zawieszenie programu wywołało burzę

6 godzin temu

CGM
Taylor Swift z własną stacją radiową. „Taylor’s Channel 13” gra jej muzykę 24 godziny na dobę

Taylor Swift z własną stacją radiową. „Taylor’s Channel 13” gra jej mu ...

Gwiazda z dedykowaną stacją na SiriusXM

6 godzin temu

CGM
Cardi B dissuje BIA, Ice Spice, Lil Uzi Verta i JT na nowym albumie „Am I The Drama?”

Cardi B dissuje BIA, Ice Spice, Lil Uzi Verta i JT na nowym albumie &# ...

Powrót Cardi B po siedmiu latach

7 godzin temu

CGM
Britney Spears nie wychodzi z domu. Gwiazda popu odcięła się od ludzi

Britney Spears nie wychodzi z domu. Gwiazda popu odcięła się od ludzi

Bliscy martwią się o jej stan

7 godzin temu