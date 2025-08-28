To musiało się tak skończyć – Dawid Podsiadło i Artur Rojek wydadzą wspólną płytę

fot. Mateusz Zborowski

W nadchodzący weekend w Katowicach odbędzie się finałowa odsłona pierwszej edycji Zorzy. Jednym z jej punktów, podobnie jak na całej trasie, będzie wspólny koncert Artura Rojka i Dawida Podsiadły, którzy wykonają piosenki z repertuaru Myslovitz. Występ przed prawie 50-tysięczną publicznością zostanie zarejestrowany, a potem ukaże się w formie albumu koncertowego, który… już teraz można zamówić w przedsprzedaży.

Na scenie Dawid Podsiadło i Artur Rojek stworzyli wybuchową mieszankę emocji, wspieraną przez zespół w składzie: Aga Bigaj, Magdalena Kordylasińska-Pękala, WaluśKraksaKryzys, Aleksander Świerkot, Tomasz Skórka i Łukasz Moskal. Ich wspólne występy w każdą zorzową sobotę zamykały festiwal w kolejnych miastach, przypominając publiczności, jak ponadczasowe są te piosenki.

Ruszyła przedsprzedaż płyty, która dopiero zostanie nagrana

Album ukaże się w dwóch wersjach: edycji limitowanej – dostępnej wyłącznie dla członków biuletynu Dawida Podsiadło i posiadaczy biletów na Zorzę – przygotowanej w specjalnej oprawie graficznej i wzbogaconej o dwa dodatkowe utwory, oraz edycji regularnej, która trafi do otwartej sprzedaży.

Wydawnictwo ukaże się 14 listopada. Preorder znajdziecie tutaj.