Tim Very z Manchester Orchestra nie żyje. Perkusista miał 42 lata

Foto: Eyasu Etsub / Unsplush

Tim Very, wieloletni perkusista zespołu Manchester Orchestra, zmarł nagle w wieku 42 lat. Informację o jego śmierci przekazali członkowie grupy w poruszającym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Manchester Orchestra żegna swojego perkusistę

Zespół Manchester Orchestra poinformował fanów o nagłym odejściu Tima Very’ego w sobotę, podkreślając, że wciąż pozostają w „absolutnym niedowierzaniu”. Muzycy nazwali go „najbardziej ukochaną osobą, jaką ktokolwiek z nas miał szczęście znać”.

Very dołączył do formacji w 2011 roku i szybko stał się kluczową częścią jej brzmienia oraz tożsamości.

Kluczowa postać w historii zespołu

Tim Very brał udział w nagraniach jednych z najważniejszych albumów Manchester Orchestra, w tym „A Black Mile to the Surface” oraz „The Million Masks of God”. Jego styl gry na perkusji współtworzył charakterystyczne, emocjonalne brzmienie zespołu.

Członkowie grupy podkreślili, że Very był nie tylko wybitnym muzykiem, ale także osobą pełną ciepła i pozytywnej energii.

„Jego śmiech był zaraźliwy”

W opublikowanym oświadczeniu muzycy wspominali jego otwartość, poczucie humoru oraz naturalną życzliwość wobec innych.

„Tim był od razu lubiany i każdego, kogo spotkał, traktował z dobrocią i ciepłem. Jego śmiech był zaraźliwy, a jego energia była fundamentem całego uniwersum Manchester Orchestra” – napisali. Zespół zaznaczył również, że poza sceną był oddanym mężem i ojcem. „Jedyną rzeczą, którą Tim kochał bardziej niż tworzenie muzyki, była jego rodzina. Trudno byłoby znaleźć bardziej radosnego tatę” – dodano w oświadczeniu.