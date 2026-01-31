CGM

Thundercat wraca po sześciu latach. Na albumie A$AP Rocky, WILLOW i niepublikowany numer z Mac Millerem

Pierwszy album od 2020 roku

2026.01.31



Foto: Neil Krug

Po sześciu latach przerwy Thundercat ogłosił nowy album „Distracted”. Płyta ukaże się 3 kwietnia i już teraz zapowiada się na jedno z najgłośniejszych wydawnictw roku. Na krążku pojawią się m.in. A$AP Rocky, WILLOW, Tame Impala, Lil Yachty, a także wcześniej niepublikowana współpraca z Mac Millerem.

Gwiazdorska lista gości na „Distracted”

Nowy album Thundercata ukaże się nakładem Brainfeeder i będzie pierwszym pełnym wydawnictwem artysty od nagrodzonego Grammy „It Is What It Is” z 2020 roku.

Na „Distracted” pojawiają się imponujące nazwiska. WILLOW usłyszymy w utworze „ThunderWave”, Channel Tres w „This Thing We Call Love”, a A$AP Rocky w numerze „Funny Friends”. Szczególne emocje budzi zapowiedź wcześniej niepublikowanego utworu nagranego z Mac Millerem, który był bliskim przyjacielem muzyka.

Za produkcję odpowiada m.in. Greg Kurstin, znany ze współpracy z Adele, Paulem McCartneyem czy Beyoncé. W projekt zaangażowani są także Flying Lotus, Kenny Beats oraz The Lemon Twigs.

Nowy singiel z Lil Yachtym

Wraz z ogłoszeniem albumu Thundercat wypuścił singiel „I Did This To Myself” nagrany z Lil Yachtym. Utwór utrzymany jest w charakterystycznym, groove’owym stylu artysty i opowiada o emocjonalnym chaosie oraz relacjach w cyfrowej rzeczywistości.

Motyw zagubienia i współczesnych napięć ma przewijać się przez cały album, który według zapowiedzi balansuje między osobistym rozliczeniem a społecznym komentarzem.

Ostatnia płyta Thundercata, „It Is What It Is”, zdobyła Grammy i umocniła jego pozycję jako jednego z najbardziej oryginalnych muzyków współczesnego R&B i funku. Od tamtej pory artysta współpracował m.in. z Gorillaz, Tame Impala, Silk Sonic i Justice, a także pojawił się jako aktor w serialu ze świata Star Wars.

W 2026 roku rusza również jego trasa koncertowa po Europie i Wielkiej Brytanii.

