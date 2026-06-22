The Weeknd rozpoczął europejską część trasy „After Hours Til Dawn”. To już najbardziej dochodowa trasa solowego artysty w historii

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

The Weeknd oficjalnie rozpoczął europejską część swojej rekordowej trasy „After Hours Til Dawn”. Pierwszy koncert odbył się na stadionie Parken Stadium, gdzie artysta wystąpił przed kompletem publiczności.

Wydarzenie przyciągnęło dziesiątki tysięcy fanów, a widowiskowa oprawa po raz kolejny potwierdziła, dlaczego trasa uznawana jest za jedną z najbardziej imponujących produkcji koncertowych ostatnich lat.

Historyczny rekord The Weeknda

„After Hours Til Dawn” przeszła już do historii muzyki. Trasa, która wystartowała w 2022 roku, przekroczyła miliard dolarów przychodów i sprzedała ponad 7,5 miliona biletów na całym świecie.

Dzięki temu The Weeknd stał się najbardziej dochodowym solowym artystą mężczyzną w historii koncertowych tras muzycznych.

Imponująca scenografia i wyjątkowi goście

Jednym z najbardziej spektakularnych elementów koncertu była ogromna, 12-metrowa złota rzeźba autorstwa japońskiego artysty Hajime Sorayama. To największe dzieło sztuki stworzone specjalnie na potrzeby trasy koncertowej.

Na scenie nie zabrakło również efektów specjalnych, laserów, płomieni i futurystycznych wizualizacji. Dodatkową atrakcją dla fanów był gościnny występ Playboi Carti, który pojawił się podczas wykonania utworów „Timeless” oraz „RATHER LIE”.

Ponad 35 utworów podczas koncertu

Setlista koncertu w Kopenhadze liczyła aż 36 utworów i obejmowała zarówno największe hity artysty, jak i kompozycje z najnowszego albumu Hurry Up Tomorrow.

Fani mogli usłyszeć takie przeboje jak „Blinding Lights”, „Starboy”, „Save Your Tears”, „The Hills”, „Can’t Feel My Face” czy „Die For You”.

The Weeknd zagra również w Warszawie

Po koncertach w Danii artysta odwiedzi kolejne europejskie miasta, w tym Monachium, Paryż, Amsterdam, Mediolan, Frankfurt, Sztokholm oraz Warszawę.

Europejska część trasy zakończy się pod koniec lata, po czym The Weeknd wyruszy do Azji, gdzie wystąpi między innymi w Tokio, Seulu, Bangkoku i Singapurze.

Muzyka i pomoc potrzebującym

Trasa „After Hours Til Dawn” ma również wymiar charytatywny. Część dochodów z każdego sprzedanego biletu trafia na działania wspierające edukację dzieci oraz pomoc żywnościową dla potrzebujących. Do tej pory dzięki współpracy z organizacjami pomocowymi udało się przekazać ponad 8,5 miliona dolarów na cele społeczne.