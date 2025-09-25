Szukaj
CGM

The Voice of Poland: Zacięta dyskusja trenerów o Beyoncé. Padły mocne słowa

Michał Szpak o przemianach w branży muzycznej

2025.09.25

opublikował:

The Voice of Poland: Zacięta dyskusja trenerów o Beyoncé. Padły mocne słowa

Foto: Krystian Szczesny

W trakcie nagrań 16. edycji „The Voice of Poland” trenerzy programu nie tylko oceniali występy uczestników, ale również dzielili się opiniami na temat największych gwiazd światowej muzyki. Tym razem tematem gorącej dyskusji była Beyoncé i jej ostatnie albumy.

Trenerzy dzielą się opiniami

Podczas rozmowy Margaret, Tomson i Baron, Michał Szpak oraz Kuba Badach wymieniali się spostrzeżeniami na temat muzyki i kariery Beyoncé. Margaret rozpoczęła dyskusję, zwracając uwagę na jej wyjątkowy talent i niemal „nieludzką perfekcję”. Kuba Badach i Tomson przyznali, że choć gwiazda jest niekwestionowaną ikoną, nie zawsze potrafią przesłuchać jej albumy od początku do końca.

Michał Szpak o przemianach w branży muzycznej

Michał Szpak zauważył, że obecnie w branży muzycznej liczy się nie tylko muzyka, ale także wizerunek i PR artystów. Jak podkreślił, Beyoncé jest „turbo gwiazdą”, której sukces opiera się na całym show, a nie wyłącznie na repertuarze. Kuba Badach dodał, że na początku liczyła się tylko świetna muzyka, która sama się broniła.

 

Nadchodzące „Przesłuchania w Ciemno” 16. edycji

Przypomnijmy, że przedostatnie „Przesłuchania w Ciemno” 16. edycji programu odbędą się w najbliższą sobotę o godzinie 20:30 oraz w niedzielę o 13:55 w TVP2 i TVP VOD. Widzowie mogą spodziewać się nie tylko emocjonujących występów uczestników, ale także gorących dyskusji trenerów.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes ponownie uderza w Tedego
NEWS

Ten Typ Mes ponownie uderza w Tedego

Polski festiwal odwołany. „Rozpoczęliśmy analizę tego, co poszło nie tak”
NEWS

Polski festiwal odwołany. „Rozpoczęliśmy analizę tego, co poszło nie tak”

Polacy nie chcą iść na wojnę. Pih proponuje inny sposób na obronę kraju
NEWS

Polacy nie chcą iść na wojnę. Pih proponuje inny sposób na obronę kraju

Polski raper musiał odwołać koncert, ponieważ właściciel klubu pojechał na wakacje
NEWS

Polski raper musiał odwołać koncert, ponieważ właściciel klubu pojechał na wakacje

Hailey Bieber w ciąży? Fani podsycają plotki po rodzinnych zdjęciach opublikowanych przez Justina Biebera
NEWS

Hailey Bieber w ciąży? Fani podsycają plotki po rodzinnych zdjęciach opublikowanych przez Justina Biebera

Taylor Swift jest w poważnym niebezpieczeństwie?
NEWS

Taylor Swift jest w poważnym niebezpieczeństwie?

Jak doszło do udziału Quebonafide (właściwie Jakuba Grabowskiego) w Bitwie o Południe?
NEWS

Jak doszło do udziału Quebonafide (właściwie Jakuba Grabowskiego) w Bitwie o Południe?

Polecane

CGM
Brat Billie Eilish oświadczył się modelce z polskimi korzeniami

Brat Billie Eilish oświadczył się modelce z polskimi korzeniami

Producent muzyczny i modelka zaręczyli się 22 września

42 minuty temu

CGM
Mariah Carey straciła matkę i siostrę podczas pracy nad płytą

Mariah Carey straciła matkę i siostrę podczas pracy nad płytą

Wokalistka nie zdążyła pogodzić się z siostrą przed jej śmiercią

3 godziny temu

CGM
Oskarżyciele Michaela Jacksona z filmu „Leaving Neverland” żądają 400 milionów dolarów

Oskarżyciele Michaela Jacksona z filmu „Leaving Neverland” ...

Robson i Safechuck twierdzą, że byli wykorzystywani przez Jacksona jak byli dziećmi

4 godziny temu

CGM
Diddy uczy przedsiębiorczości w więzieniu. Więźniowie wysyłają listy wspierające rapera do sędziego

Diddy uczy przedsiębiorczości w więzieniu. Więźniowie wysyłają listy w ...

Wyrok w sprawie Diddy'ego zapadnie 3 października

4 godziny temu

CGM
D4vd, w samochodzie którego znaleziono zwłoki 15-latki, już jako nastolatek podpisał kontrakt na miliony dolarów

D4vd, w samochodzie którego znaleziono zwłoki 15-latki, już jako nasto ...

Sukces finansowy w wieku 17 lat

4 godziny temu

CGM
Pamiętacie jeszcze Jeden Osiem L? Panowie właśnie wrócili z nowym singlem

Pamiętacie jeszcze Jeden Osiem L? Panowie właśnie wrócili z nowym sing ...

Muzyczna refleksja nad współczesnym światem

4 godziny temu