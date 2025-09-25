The Voice of Poland: Zacięta dyskusja trenerów o Beyoncé. Padły mocne słowa

Foto: Krystian Szczesny

W trakcie nagrań 16. edycji „The Voice of Poland” trenerzy programu nie tylko oceniali występy uczestników, ale również dzielili się opiniami na temat największych gwiazd światowej muzyki. Tym razem tematem gorącej dyskusji była Beyoncé i jej ostatnie albumy.

Trenerzy dzielą się opiniami

Podczas rozmowy Margaret, Tomson i Baron, Michał Szpak oraz Kuba Badach wymieniali się spostrzeżeniami na temat muzyki i kariery Beyoncé. Margaret rozpoczęła dyskusję, zwracając uwagę na jej wyjątkowy talent i niemal „nieludzką perfekcję”. Kuba Badach i Tomson przyznali, że choć gwiazda jest niekwestionowaną ikoną, nie zawsze potrafią przesłuchać jej albumy od początku do końca.

Michał Szpak o przemianach w branży muzycznej

Michał Szpak zauważył, że obecnie w branży muzycznej liczy się nie tylko muzyka, ale także wizerunek i PR artystów. Jak podkreślił, Beyoncé jest „turbo gwiazdą”, której sukces opiera się na całym show, a nie wyłącznie na repertuarze. Kuba Badach dodał, że na początku liczyła się tylko świetna muzyka, która sama się broniła.

Nadchodzące „Przesłuchania w Ciemno” 16. edycji

Przypomnijmy, że przedostatnie „Przesłuchania w Ciemno” 16. edycji programu odbędą się w najbliższą sobotę o godzinie 20:30 oraz w niedzielę o 13:55 w TVP2 i TVP VOD. Widzowie mogą spodziewać się nie tylko emocjonujących występów uczestników, ale także gorących dyskusji trenerów.