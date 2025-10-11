The Voice of Poland: Wielkie zmiany w Bitwach. Tego w polskiej edycji jeszcze nie było

Foto: Krystian Szczesny

Już dziś, widzowie „The Voice of Poland” zobaczą zupełnie nowy etap programu – Bitwy powracają w odmienionej formule. Jak zapowiadają twórcy, trenerzy zyskają możliwości decyzyjne, jakich dotąd nie mieli! Zmiany mają sprawić, że rywalizacja stanie się jeszcze bardziej emocjonująca i nieprzewidywalna.

Powrót Margaret i debiut Ani Karwan

16. edycja programu przyniosła widzom wiele niespodzianek. Na trenerskim fotelu ponownie zasiadła Margaret, a do składu dołączyła Ania Karwan, która objęła rolę piątej trenerki w wyjątkowym formacie „The Voice Comeback Stage”. W tym dodatkowym etapie artystka tworzy własną drużynę z uczestników, którzy wcześniej odpadli z głównego programu.

Nowy sezon szybko zdobył popularność – średnio 1,5 miliona widzów śledzi sobotnie odcinki na antenie TVP2 i w serwisie TVP VOD, co czyni „The Voice of Poland” jednym z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych w Polsce.

Rewolucyjne Bitwy – trzy możliwości dla trenerów

Największe emocje wzbudzają zmiany w zasadach Bitw, które widzowie zobaczą już w tę sobotę o 20:30. Dotychczas trenerzy musieli wybierać tylko jednego zwycięzcę z każdego pojedynku. W nowej edycji możliwości są aż trzy:

mogą wybrać jednego zwycięzcę bitwy,

mogą przepuścić dalej cały duet,

lub, co najciekawsze – nie wybrać nikogo!

Jak zapowiedzieli Paulina Chylewska i Maciej Musiał w wideo promującym nowy odcinek, te zmiany sprawią, że decyzje Margaret, Michała Szpaka, Tomsona i Barona oraz Kuby Badacha będą jeszcze bardziej zaskakujące.

Druga szansa od Ani Karwan

Dodatkową nowością jest rola Ani Karwan w etapie Comeback Stage. Wokalistka w każdym odcinku Bitw wybierze jedną osobę, która odpadła, i zaprosi ją do swojej drużyny. Dzięki temu uczestnicy, którym nie udało się przejść dalej w standardowych zasadach, dostaną drugą szansę na realizację muzycznych marzeń.

Kradzieże i walka o miejsce w Nokaucie

Zasada „kradzieży” pozostaje niezmieniona – trenerzy wciąż mogą zabierać uczestników z drużyn swoich rywali. Do kolejnego etapu, czyli Nokautów, każdy z nich może zabrać siedmioro wokalistów – sześciu z własnego zespołu oraz jednego „skradzionego” podczas Bitw.