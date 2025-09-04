The Voice of Poland: Między trenerami iskrzy jak nigdy dotąd

Foto: Arsen Petrovych / TVP

W nowej edycji walczymy o uczestników jeszcze bardziej dosadnie, z większą zaciętością – mówi Michał Szpak o najnowszej odsłonie muzycznego talent show, którą widzowie będą mogli oglądać od najbliższej soboty o godzinie 20:30 w TVP2.

Z początkiem sierpnia ruszyły nagrania najnowszej, 16. odsłony „The Voice of Poland”. W ciągu kilku dni Michał Szpak, Tomson i Baron, Kuba Badach oraz powracająca na trenerski fotel Margaret, przesłuchali prawie 100 uczestników, którzy zakwalifikowali się do programu. Już w najbliższą sobotę widzowie będą mieli okazję usłyszeć pierwsze muzyczne talenty, które zaprezentowały się na scenie. Michał Szpak tuż po zakończeniu nagrań ocenił nie tylko tegorocznych uczestników, ale także opowiedział o emocjach, które towarzyszyły trenerom „The Voice of Poland”.

W poprzedniej edycji dopiero się rozkręcaliśmy. W nowej walczymy o uczestników jeszcze bardziej dosadnie, z większą zaciętością i pomysłowością. Żeńska energia w postaci Margaret dodatkowo dodała pikanterii całości, bo jest ona kicią, która bardzo odważnie przepycha się między naszą męską energią, walcząc o tych, których chce mieć w swojej drużynie. Wielokrotnie podczas nagrań Przesłuchań w Ciemno zaskakiwałem i byłem zaskakiwany przez pozostałych trenerów i sam jestem ciekawy nowych odcinków, bo będzie naprawdę nieprzewidywalnie, czasem nawet ostro, ale wszystko w imię łowienia naprawdę utalentowanych głosów – mówi Michał Szpak.

W materiale video, zamieszczonym poniżej widać, że muzycy zasiadający w obrotowych fotelach nie cofną się przed niczym w przekonywaniu do siebie młodych wokalistek i wokalistów występujących na muzycznej scenie „The Voice of Poland”.

Z tego, co widzisz, masz do wyboru, albo bałagan, dużo słów o niczym. Jeżeli chcesz słuchać przez następne etapy swojego życia o tym, jak twój oddech łączy się z vibrato, to możesz tam pójść. A jeżeli chcesz spokój, doświadczenie, opanowanie i umiejętną dystrybucję energetyczną, to zapraszam do siebie – zachęcał Kuba Badach.

Patrz, do Kuby przychodzi mnóstwo ludzi i żaden się nie wybił – żartował Michał Szpak.

Nie obawiaj się narcyzmu, z tym się trzeba urodzić – powiedział innym razem Kuba Badach, wskazując Michała Szpaka.

Wokalista szybko odbił piłeczkę koledze z trenerskiego fotela.

Kto mnie zna, ten wie, że tak nie jest. Myślę, że tam pod przykrywką jest większy niż mój – skwitował Michał Szpak pokazując na Kubę Badacha.