The Voice of Poland: Baron źle potraktowany przez swojego idola

Podczas nagrań ostatnich Przesłuchań w Ciemno w programie The Voice of Poland, Baron podzielił się historią, w której jego idol odmówił wspólnego zdjęcia. Choć w tamtym momencie sytuacja była bolesna, dziś brzmi jak zabawna anegdota.
Artysta opowiedział trenerom o spotkaniu z muzykiem z jednego z jego ulubionych zespołów:
„Ja to zrobiłem! Podszedłem z tyłu Torwaru, jak Korn – mój ukochany zespół z dzieciństwa – grał. Widzę basistę i podbijam po zdjęcie. Podbijam do typa i mówię: Fieldy, jestem twoim największym idolem, czy mogę sobie z tobą zrobić zdjęcie? A on mnie olał i poszedł do busa.”
Reakcja trenerów i komentarz Kuby Badacha
Opowieść Barona rozbawiła pozostałych trenerów, jednak Kuba Badach skomentował zachowanie muzyka wprost:
„Co za głupek, że cię olał. Niegrzeczny był.”
Przesłuchania w Ciemno dziś wieczorem w TVP2 i TVP VOD
Dziś o godzinie 20:30 widzowie będą mogli obejrzeć ostatnie w tym sezonie Przesłuchania w Ciemno w The Voice of Poland na TVP2 oraz w TVP VOD. Wtedy poznamy uczestników, którzy już za tydzień rozpoczną rywalizację podczas Bitew.