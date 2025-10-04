Szukaj
CGM

Baron dzieli się zabawną historią z koncertu Korn

2025.10.04

opublikował:

The Voice of Poland: Baron źle potraktowany przez swojego idola

Foto: K. Szczęsny

Podczas nagrań ostatnich Przesłuchań w Ciemno w programie The Voice of Poland, Baron podzielił się historią, w której jego idol odmówił wspólnego zdjęcia. Choć w tamtym momencie sytuacja była bolesna, dziś brzmi jak zabawna anegdota.

Artysta opowiedział trenerom o spotkaniu z muzykiem z jednego z jego ulubionych zespołów:

„Ja to zrobiłem! Podszedłem z tyłu Torwaru, jak Korn – mój ukochany zespół z dzieciństwa – grał. Widzę basistę i podbijam po zdjęcie. Podbijam do typa i mówię: Fieldy, jestem twoim największym idolem, czy mogę sobie z tobą zrobić zdjęcie? A on mnie olał i poszedł do busa.”

Reakcja trenerów i komentarz Kuby Badacha

Opowieść Barona rozbawiła pozostałych trenerów, jednak Kuba Badach skomentował zachowanie muzyka wprost:

„Co za głupek, że cię olał. Niegrzeczny był.”

@cgm.plThe Voice of Poland: Baron został źle potraktowany przez swojego idola #TheVoiceOfPoland #Baron #Afromental #Tomson #Maragret #MichalSzpak #KubaBadach #cgm

♬ original sound – CGM.PL

Przesłuchania w Ciemno dziś wieczorem w TVP2 i TVP VOD

Dziś o godzinie 20:30 widzowie będą mogli obejrzeć ostatnie w tym sezonie Przesłuchania w Ciemno w The Voice of Poland na TVP2 oraz w TVP VOD. Wtedy poznamy uczestników, którzy już za tydzień rozpoczną rywalizację podczas Bitew.

