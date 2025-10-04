The Voice of Poland: Baron źle potraktowany przez swojego idola

Foto: K. Szczęsny

Podczas nagrań ostatnich Przesłuchań w Ciemno w programie The Voice of Poland, Baron podzielił się historią, w której jego idol odmówił wspólnego zdjęcia. Choć w tamtym momencie sytuacja była bolesna, dziś brzmi jak zabawna anegdota.

Artysta opowiedział trenerom o spotkaniu z muzykiem z jednego z jego ulubionych zespołów:

„Ja to zrobiłem! Podszedłem z tyłu Torwaru, jak Korn – mój ukochany zespół z dzieciństwa – grał. Widzę basistę i podbijam po zdjęcie. Podbijam do typa i mówię: Fieldy, jestem twoim największym idolem, czy mogę sobie z tobą zrobić zdjęcie? A on mnie olał i poszedł do busa.”

Reakcja trenerów i komentarz Kuby Badacha

Opowieść Barona rozbawiła pozostałych trenerów, jednak Kuba Badach skomentował zachowanie muzyka wprost:

„Co za głupek, że cię olał. Niegrzeczny był.”