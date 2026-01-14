CGM

The Voice Kids” po poważnych zmianach. W 9. edycji fotel jurorski zachowuje jedynie Cleo

Program „The Voice Kids” już wkrótce powróci na antenę TVP

2026.01.14

opublikował:

The Voice Kids” po poważnych zmianach. W 9. edycji fotel jurorski zachowuje jedynie Cleo

Program „The Voice Kids” już wkrótce powróci na antenę TVP, a widzów czeka prawdziwa rewolucja. Dziewiąta edycja muzycznego talent show przyniesie gruntowne zmiany w składzie trenerskim. W czerwonych fotelach pozostała tylko jedna dotychczasowa gwiazda – Cleo. Kto jeszcze będzie oceniał młodych uczestników?

Rewolucja w czerwonych fotelach

W poprzedniej, ósmej edycji „The Voice Kids” trenerami byli Baron i Tomson z zespołu Afromental, Cleo oraz Natasza Urbańska. Baron i Tomson byli związani z programem od samego początku, natomiast Cleo pełni tę rolę nieprzerwanie od drugiej edycji. Natasza Urbańska zasiadała w jury łącznie przez dwie edycje.

Już w czerwcu 2025 roku pojawiły się informacje, że TVP planuje duże zmiany personalne. Ostatecznie potwierdziło się, że jedyną trenerką, która zachowała swoje miejsce, jest Cleo.

Natasza Urbańska o kulisach odejścia z programu

Natasza Urbańska nie kryła rozczarowania sposobem, w jaki zakończyła się jej współpraca z produkcją. W podcaście „Imponderabilia” Karola Paciorka artystka ujawniła, że decyzja nie należała do niej.

– To nie była moja decyzja, że odchodzę. Dostałam suchą informację od produkcji, że już mnie nie będzie w kolejnej edycji – wyznała wokalistka.

Nowi trenerzy: Tribbs i Blanka

Skład trenerski dziewiątej edycji „The Voice Kids” uzupełnią Tribbs, ceniony producent muzyczny, oraz Blanka, reprezentantka Polski na Eurowizji 2023. Oboje byli gośćmi finału poprzedniej edycji, co tylko podsycało spekulacje dotyczące ich przyszłej roli w programie.

Prowadzące i ważna zmiana dla zwycięzcy

W roli prowadzących ponownie zobaczymy Michalinę Sosnę oraz Paulinę Chylewską. To jednak nie koniec nowości. Zwycięzca dziewiątej edycji „The Voice Kids” automatycznie zostanie reprezentantem Polski na Eurowizję Junior 2026, co znacząco podnosi stawkę rywalizacji.

Warto przypomnieć, że w ostatniej edycji triumfowała Zosia Wójcik z drużyny Barona i Tomsona.

Tagi


Popularne newsy

Julia Wieniawa, Dziarma, Hela, Julia Pietrucha i inni pokazali jak wyglądali w 2016 roku
NEWS

Julia Wieniawa, Dziarma, Hela, Julia Pietrucha i inni pokazali jak wyglądali w 2016 roku

Czy Łona i Webber zakończyli współpracę. Czy weterani są skonfliktowani?
NEWS

Czy Łona i Webber zakończyli współpracę. Czy weterani są skonfliktowani?

Raper z Atlanty skazany na 70 lat więzienia i 40 mln dolarów zadośćuczynienia
NEWS

Raper z Atlanty skazany na 70 lat więzienia i 40 mln dolarów zadośćuczynienia

TVP ma problemy z preselekcjami do Eurowizji 2026. Koncert, który ma wyłonić polskiego kandydata się nie odbędzie, bo brakuje pieniędzy?
NEWS

TVP ma problemy z preselekcjami do Eurowizji 2026. Koncert, który ma wyłonić polskiego kandydata się nie odbędzie, bo brakuje pieniędzy?

Madison Beer ogłasza trasę THE LOCKET TOUR. Piosenkarka wystąpi w Krakowie
NEWS

Madison Beer ogłasza trasę THE LOCKET TOUR. Piosenkarka wystąpi w Krakowie

BMW, w którym postrzelono Tupaca od lat jest na sprzeda i od lat nie ma na nie chętnego
NEWS

BMW, w którym postrzelono Tupaca od lat jest na sprzeda i od lat nie ma na nie chętnego

Bedoes ostrzega przed gazem rozweselającym. „To plaga wśród małolatów”
NEWS

Bedoes ostrzega przed gazem rozweselającym. „To plaga wśród małolatów”

Polecane

CGM
Kurupt trafił do szpitala. Legendarny raper walczył z poważnymi problemami zdrowotnymi

Kurupt trafił do szpitala. Legendarny raper walczył z poważnymi proble ...

Raper od kilku tygodni przebywa w szpitalu

2 godziny temu

CGM
Conchita Wurst wycofuje się z Eurowizji. „To bardzo osobista decyzja”

Conchita Wurst wycofuje się z Eurowizji. „To bardzo osobista decyzja”

„Czas na zmiany”

2 godziny temu

CGM
Katarzyna Cerekwicka wspomina najgorszy rok w życiu. „Strach, bezsilność i walka o przetrwanie”

Katarzyna Cerekwicka wspomina najgorszy rok w życiu. „Strach, bezsilno ...

Szczerość zamiast nostalgii

3 godziny temu

CGM
DJ Mustard schudł 54 kg. Śmierć Fredo Santany i strach przed COVID-19 były przełomem

DJ Mustard schudł 54 kg. Śmierć Fredo Santany i strach przed COVID-19 ...

Producent przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w świecie hip-hopu

3 godziny temu

CGM
Doda o Smolastym: „To jest tchórz”. Czy jeszcze zaśpiewają razem?

Doda o Smolastym: „To jest tchórz”. Czy jeszcze zaśpiewają razem?

"Ja przymykałam oko na wiele jego różnych akcji"

14 godzin temu

CGM
82-letni Julio Iglesias oskarżony o napaść seksualną. Dwie pracownice ujawniają wstrząsające szczegóły

82-letni Julio Iglesias oskarżony o napaść seksualną. Dwie pracownice ...

„Czułam się jak przedmiot, jak niewolnica”

15 godzin temu