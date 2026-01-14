The Voice Kids” po poważnych zmianach. W 9. edycji fotel jurorski zachowuje jedynie Cleo

Program „The Voice Kids” już wkrótce powróci na antenę TVP, a widzów czeka prawdziwa rewolucja. Dziewiąta edycja muzycznego talent show przyniesie gruntowne zmiany w składzie trenerskim. W czerwonych fotelach pozostała tylko jedna dotychczasowa gwiazda – Cleo. Kto jeszcze będzie oceniał młodych uczestników?

Rewolucja w czerwonych fotelach

W poprzedniej, ósmej edycji „The Voice Kids” trenerami byli Baron i Tomson z zespołu Afromental, Cleo oraz Natasza Urbańska. Baron i Tomson byli związani z programem od samego początku, natomiast Cleo pełni tę rolę nieprzerwanie od drugiej edycji. Natasza Urbańska zasiadała w jury łącznie przez dwie edycje.

Już w czerwcu 2025 roku pojawiły się informacje, że TVP planuje duże zmiany personalne. Ostatecznie potwierdziło się, że jedyną trenerką, która zachowała swoje miejsce, jest Cleo.

Natasza Urbańska o kulisach odejścia z programu

Natasza Urbańska nie kryła rozczarowania sposobem, w jaki zakończyła się jej współpraca z produkcją. W podcaście „Imponderabilia” Karola Paciorka artystka ujawniła, że decyzja nie należała do niej.

– To nie była moja decyzja, że odchodzę. Dostałam suchą informację od produkcji, że już mnie nie będzie w kolejnej edycji – wyznała wokalistka.

Nowi trenerzy: Tribbs i Blanka

Skład trenerski dziewiątej edycji „The Voice Kids” uzupełnią Tribbs, ceniony producent muzyczny, oraz Blanka, reprezentantka Polski na Eurowizji 2023. Oboje byli gośćmi finału poprzedniej edycji, co tylko podsycało spekulacje dotyczące ich przyszłej roli w programie.

Prowadzące i ważna zmiana dla zwycięzcy

W roli prowadzących ponownie zobaczymy Michalinę Sosnę oraz Paulinę Chylewską. To jednak nie koniec nowości. Zwycięzca dziewiątej edycji „The Voice Kids” automatycznie zostanie reprezentantem Polski na Eurowizję Junior 2026, co znacząco podnosi stawkę rywalizacji.

Warto przypomnieć, że w ostatniej edycji triumfowała Zosia Wójcik z drużyny Barona i Tomsona.