The Rose w Polsce 2026. Koreańska gwiazda alt-popu i indie rocka wystąpi w Warszawie

Koreański zespół The Rose ogłosił koncert w Polsce. Grupa wystąpi 24 czerwca 2026 roku w COS Torwar w Warszawie, przywożąc do Europy swój najnowszy projekt koncertowy związany z trasą „ROSETOPIA” oraz albumem „ROSE”.
To jeden z przystanków na światowej trasie, która – jak zapowiadają artyści – ma być symbolicznym domknięciem pewnego etapu ich twórczości.
W skład zespołu wchodzą: Woosung, Dojoon, Taegyeom oraz Hajoon.
The Rose – kim są koreańskie ikony alt-popu?
The Rose (더로즈) to zespół, który łączy elementy alt-popu, indie rocka i emocjonalnego storytellingu. Od początku kariery budują swoją pozycję na autentyczności i silnej relacji z fanami, znanymi jako Black Rose.
Grupa zdobyła międzynarodową popularność dzięki albumom takim jak „HEAL” i „DUAL”, a także wyprzedanym trasom koncertowym na całym świecie. Występowali również na największych festiwalach, takich jak Lollapalooza czy Coachella.
Nowy album „ROSE” i koniec pewnego rozdziału
Najświeższy album „ROSE” ma być najbardziej introspektywnym projektem w dorobku zespołu. Artyści podkreślają, że to płyta o refleksji, zmianie i zamykaniu ważnych etapów życia.
Według zapowiedzi:
„ROSE jawi się jako nasze najbardziej osobiste i definiujące dzieło. To opowieść o tym, co zostawiamy za sobą i co zabieramy dalej”.
Album łączy wcześniejsze, nostalgiczne brzmienia grupy z nowymi inspiracjami i eksperymentami stylistycznymi.
Trasa „ROSETOPIA” – pożegnanie i celebracja
Nadchodząca trasa „ROSETOPIA” została opisana przez zespół jako coś więcej niż standardowe tournée. To symboliczne pożegnanie obecnego etapu działalności oraz forma podziękowania dla fanów.
Jak podkreślają artyści:
„ROSETOPIA to nie tylko trasa koncertowa. To pożegnanie, celebracja i wspólne marzenie The Rose oraz Black Rose”.
Każdy koncert ma być emocjonalnym doświadczeniem, łączącym muzykę, wspomnienia i relację z publicznością.
Sprzedaż biletów na The Rose w Warszawie
Dla fanów przygotowano dwie pule sprzedaży:
- przedsprzedaż dla subskrybentów newslettera Alter Art: od 16 kwietnia 2026, godz. 10:00
- sprzedaż ogólna: od 17 kwietnia 2026, godz. 10:00
Koncert w Warszawie będzie jednym z ważniejszych wydarzeń letniego sezonu koncertowego w Polsce, szczególnie dla fanów azjatyckiej sceny alternatywnej.