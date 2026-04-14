The Rose w Polsce 2026. Koreańska gwiazda alt-popu i indie rocka wystąpi w Warszawie

2026.04.14

Koreański zespół The Rose ogłosił koncert w Polsce. Grupa wystąpi 24 czerwca 2026 roku w COS Torwar w Warszawie, przywożąc do Europy swój najnowszy projekt koncertowy związany z trasą „ROSETOPIA” oraz albumem „ROSE”.

To jeden z przystanków na światowej trasie, która – jak zapowiadają artyści – ma być symbolicznym domknięciem pewnego etapu ich twórczości.

W skład zespołu wchodzą: Woosung, Dojoon, Taegyeom oraz Hajoon.

The Rose – kim są koreańskie ikony alt-popu?

The Rose (더로즈) to zespół, który łączy elementy alt-popu, indie rocka i emocjonalnego storytellingu. Od początku kariery budują swoją pozycję na autentyczności i silnej relacji z fanami, znanymi jako Black Rose.

Grupa zdobyła międzynarodową popularność dzięki albumom takim jak „HEAL” i „DUAL”, a także wyprzedanym trasom koncertowym na całym świecie. Występowali również na największych festiwalach, takich jak Lollapalooza czy Coachella.

Nowy album „ROSE” i koniec pewnego rozdziału

Najświeższy album „ROSE” ma być najbardziej introspektywnym projektem w dorobku zespołu. Artyści podkreślają, że to płyta o refleksji, zmianie i zamykaniu ważnych etapów życia.

Według zapowiedzi:
„ROSE jawi się jako nasze najbardziej osobiste i definiujące dzieło. To opowieść o tym, co zostawiamy za sobą i co zabieramy dalej”.

Album łączy wcześniejsze, nostalgiczne brzmienia grupy z nowymi inspiracjami i eksperymentami stylistycznymi.

Trasa „ROSETOPIA” – pożegnanie i celebracja

Nadchodząca trasa „ROSETOPIA” została opisana przez zespół jako coś więcej niż standardowe tournée. To symboliczne pożegnanie obecnego etapu działalności oraz forma podziękowania dla fanów.

Jak podkreślają artyści:
„ROSETOPIA to nie tylko trasa koncertowa. To pożegnanie, celebracja i wspólne marzenie The Rose oraz Black Rose”.

Każdy koncert ma być emocjonalnym doświadczeniem, łączącym muzykę, wspomnienia i relację z publicznością.

Sprzedaż biletów na The Rose w Warszawie

Dla fanów przygotowano dwie pule sprzedaży:

  • przedsprzedaż dla subskrybentów newslettera Alter Art: od 16 kwietnia 2026, godz. 10:00
  • sprzedaż ogólna: od 17 kwietnia 2026, godz. 10:00

Koncert w Warszawie będzie jednym z ważniejszych wydarzeń letniego sezonu koncertowego w Polsce, szczególnie dla fanów azjatyckiej sceny alternatywnej.

