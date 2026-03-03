CGM

The Prodigy składają hołd swojemu pierwszemu menedżerowi 

Ziggy Chowdry zmarł 26 lutego 2026 roku

The Prodigy składają hołd swojemu pierwszemu menedżerowi 

Członkowie The Prodigy oddali hołd swojemu pierwszemu menedżerowi, Ziggy’emu Chowdry, który zmarł w czwartek, 26 lutego 2026 roku.

Kariera Chowdry’ego i początki The Prodigy

Chowdry był lokalnym promotorem i to on zorganizował pierwszy koncert zespołu w East London w lutym 1991 roku, w klubie znanym wówczas jako Labrynth (obecnie The Four Aces). Wtedy do zespołu dołączył także Maxim Reality, który improwizował teksty na scenie.

The Prodigy oficjalnie powstało w październiku 1990 roku po spotkaniu Liam Howlett z tancerzami Keith Flint i Leeroy Thornhill oraz wokalistką Sharky, czyli Sheilą Burke.

Zespół zdobył przełomową popularność jeszcze w 1991 roku dzięki singlom „Charly” i „Everybody In The Place”, stając się jedną z najważniejszych grup elektronicznych lat 90., sprzedając 25 milionów płyt na całym świecie. Ich największe hity to między innymi „Firestarter” i „Breathe”. Zdobyli siedem albumów numer jeden w Wielkiej Brytanii oraz dwie nagrody BRIT Awards.

Plany koncertowe i nowe materiały

The Prodigy planują cztery wielkie letnie koncerty plenerowe, w tym powrót na Milton Keynes Bowl, oraz 12-dniową trasę po arenach w Wielkiej Brytanii i Irlandii w kwietniu i maju 2026.

Liam Howlett zapowiedział również nową muzykę: „Nowa muzyka The Prodigy będzie słyszana w przyszłym roku. Ciągle piszemy większe utwory i szukamy nowych sposobów, aby w pełni angażować publiczność”.

Słowa członków zespołu

Na Facebooku zespół napisał:

„RIP Ziggy. Był naszym pierwszym menedżerem w 1991 roku i zorganizował nam pierwszy koncert w 4 Aces, Labyrinth, Dalston. Był siłą natury. Smutne wiadomości. Spoczywaj w pokoju, Zig. Szacunek LH i M x”

