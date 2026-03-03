The Prodigy składają hołd swojemu pierwszemu menedżerowi 

Członkowie The Prodigy oddali hołd swojemu pierwszemu menedżerowi, Ziggy’emu Chowdry, który zmarł w czwartek, 26 lutego 2026 roku.

Kariera Chowdry’ego i początki The Prodigy

Chowdry był lokalnym promotorem i to on zorganizował pierwszy koncert zespołu w East London w lutym 1991 roku, w klubie znanym wówczas jako Labrynth (obecnie The Four Aces). Wtedy do zespołu dołączył także Maxim Reality, który improwizował teksty na scenie.

The Prodigy oficjalnie powstało w październiku 1990 roku po spotkaniu Liam Howlett z tancerzami Keith Flint i Leeroy Thornhill oraz wokalistką Sharky, czyli Sheilą Burke.

Zespół zdobył przełomową popularność jeszcze w 1991 roku dzięki singlom „Charly” i „Everybody In The Place”, stając się jedną z najważniejszych grup elektronicznych lat 90., sprzedając 25 milionów płyt na całym świecie. Ich największe hity to między innymi „Firestarter” i „Breathe”. Zdobyli siedem albumów numer jeden w Wielkiej Brytanii oraz dwie nagrody BRIT Awards.

Plany koncertowe i nowe materiały

The Prodigy planują cztery wielkie letnie koncerty plenerowe, w tym powrót na Milton Keynes Bowl, oraz 12-dniową trasę po arenach w Wielkiej Brytanii i Irlandii w kwietniu i maju 2026.

Liam Howlett zapowiedział również nową muzykę: „Nowa muzyka The Prodigy będzie słyszana w przyszłym roku. Ciągle piszemy większe utwory i szukamy nowych sposobów, aby w pełni angażować publiczność”.

Słowa członków zespołu

Na Facebooku zespół napisał: