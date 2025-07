The Hives – ikona szwedzkiego rocka prezentuje trzeci singiel z nowej płyty

The Hives zapowiedział swój powrót z siódmym albumem studyjnym zatytułowanym „The Hives Forever Forever The Hives”. Płyta ukaże się 29 sierpnia nakładem wytwórni Play It Again Sam i zapowiada się jako pełna energii, emocji i rockowego życia.

Nowy singiel i teledysk pełen symboliki

Do trzeciego singla z płyty powstał teledysk wyreżyserowany przez Filipa Nilssona i Henry’ego Moore’a Seldera, znanych z współpracy z zespołem przy kultowym hicie „Hate To Say I Told You So”. Klip nawiązuje do współczesnych uczuć duszenia się życiem i napiętych harmonogramów, które coraz bardziej ograniczają wolność.

Przesłanie lidera – apel o „legalizację życia”

Lider The Hives, Pelle Almqvist, w mocnym oświadczeniu porusza kwestie presji współczesnego życia:

„Czy czujecie, jakby życie dusiło Was każdego dnia? Jak niewidzialne ręce ograniczają Waszą wolność? Nie jesteście sami. Rządy na całym świecie podejmują działania, by życie stało się niemal nielegalne. Przestańmy normalizować tę normalizację! Dołączcie do nas w kampanii na rzecz legalizacji życia we wszystkich krajach!”

Co czeka fanów The Hives?

Nowa płyta The Hives to powrót do korzeni i rockowej energii, która od lat definiuje ich twórczość. Fani mogą spodziewać się albumu pełnego gniewu, radości i autentycznego rockowego ducha.

Lista utworów „The Hives Forever Forver The Hives”:

(introduction)

Enough Is Enough

Hooray Hooray Hooray

Bad Call

Paint A Picture

O.C.D.O.D

Legalize Living

(interlude)

Roll Out The Red Carpet

Born A Rebel

They Can’t Hear The Music

Path Of Most Resistance

The Hives Forever Forever The Hives